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Güzel ayaklara sahip olmak hayal değil

14.07.2021 16:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sıcak havalarda veya özel gecelerde açık ayakkabı giymeye bayılırız. Ayakkabı modeliniz ne kadar şık olursa olsun ayağınız yeterince bakımlı görünmüyorsa güzelliğiniz eksik olacaktır. Güzelliğinizi tamamlamak için bu önerilere kulak verin.

Güzel ayaklara sahip olmak hayal değil

Kişisel bakım bir bütün olarak görülmeli ve her bölgeye aynı özen gösterilmelidir. Güzel ayaklara sahip olmak tesadüf değildir, siz de günlük ve haftalık bakım rutinleriyle bu sorun çözebilir ve güzel ayaklara sahip olabilirsiniz.

NEMLENDİRİCİ KULLANIN

Ayağınızda terleme sorun yoksa her gün mutlaka krem sürerek ayak derisinin nemli kalmasını sağlamalısınız. Böylece nemli ayaklar pürüzsüz bir dokuya kavuşacak ve açık ayakkabıların içinde ışıldayacaktır.

TOPUK BAKIMINI İHMAL ETMEYİN

Vücudun tüm ağırlığını çeken ayakların en çok yıpranan yeri kuşkusuz topuklardır. Topuklarınızı duşta özel taşlar ile ovabilir ve yumuşak olmasını sağlayabilirsiniz. Ayrıca topuk bölgesi için özel olarak üretilen kremlerden de yararlanabilirsiniz.

TIRNAKLARA ÖZEN GÖSTERİN

Güzel bir ayak güzel ve biçimli tırnaklarla mümkün olur. Tırnaklarınızı özenle kesmeli ve şekillendirmelisiniz. Katikül jellerinden destek alarak daha güzel tırnaklara kavuşabilirsiniz. Ayaklarınızın daha biçimli görünmesi için nude tonlarında ojeler kullanarak her zaman bakımlı bir görüntü oluşturabilirsiniz.

PARMAK EGZERSİZİ YAPIN

Genellikle yanlış ayakkabı kullanımı nedeniyle baş barmak bölgesinde kemik çıkıntısı meydana gelebilir. Bu durum hem kötü bir görsele neden olur hem de can acıtabilir. Düzenli yapacağınız parmak egzersizleri ile çıkıntılı bölgeyi onarabilirsiniz.

DOĞRU AYAKKABIYI SEÇİN

Ayak numaranızla uyumlu olan ayakkabı her zaman doğru ayakkabı değildir. Yüksek topuklu ayakkabılar veya yere paralel olan babet tarzı ayakkabılar bir süre sonra ayaklara zarar verir. Ayak sağlığınızı korumak için ayak anatominize uygun modelleri tercih edin ve ayağınızın şeklinin bozulmasına karşı önlemler alın.

KOKUYLA MÜCADELE EDİN

Ayak kokusu hem kişiyi hem de yakınındakileri rahatsız eden bir sorundur. Kalitesiz ayakkabı seçimi, yanlış çorap seçimi veya uzun süre aynı ayakkabıyı kullanma durumlarında ortaya çıkabilir. Bu olumsuz durumu yaşamamak için ayakkabınızı her gün balkonda havalandırın, koku oluşmasını engelleyecek toz ürünler kullanın. Ayaklarınızı deniz tuzu katılmış bir suda bekleterek de kötü kokulardan kurtulabilirsiniz.

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cilt bakımı
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