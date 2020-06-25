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Güzel mankenlerin sırrı ortaya çıktı! İşte kadınlar için bakım önerileri...

Göksi Beköz Göksi Beköz
YAŞAM HABERLERİ  | Son Güncelleme

Her kadın bakımlı olmak ister. Fakat bazen maddi durumlar, bazen de manevi durumlar buna engel olabilir. Olsun, her kadın aslında çok ama çok güzeldir! Sadece ufak dokunuşlar yaparak daha bakımlı olabilirsiniz. Üstelik uygulayacağınız bakım rutini sizin için oldukça masrafsız ve fazlasıyla da yararlı olacak. İşte tüm detaylarıyla bakım önerileri ve püf noktaları...

Güzel mankenlerin sırrı ortaya çıktı! İşte kadınlar için bakım önerileri...

Birkaç adımda siz de son derece bakımlı bir kadın olabilirsiniz. Şunu unutmamalısınız: Bakımlı olmak, sürekli makyaj yapmak anlamına gelmez. Ağır makyaj yapmak anlamına da gelmez. Bakımlı olmak için fondötene ya da ruja ihtiyacınız yok. Temizliğine ve kişisel bakımına dikkat eden her birey bakımlıdır.

CİLDİNİZİ DÜZENLİ OLARAK NEMLENDİRİN

Güvenilir bir markadan nemlendirici satın alın.

Nemlendirici cildinizi besler ve ölü hücrelerden tamamen arındırır.
Düzenli bir şekilde nemlendirici kullandığınız zaman cildiniz parlaklık kazanmaya başlar ve olduğunuzdan daha genç görünürsünüz.

CİLT TİPİNİZE UYGUN BAKIM ÜRÜNLERİ KULLANIN

Her zaman cilt tipinize uygun ürünler kullanmayı tercih edin.

Cilt tipinizi mutlaka en yakın güzellik merkezine giderek öğrenmelisiniz.
Kuru cilt tipine sahip biri yağlı ciltler için uygun olan bir ürünü kullanamaz.
Cilt tipinize hangi ürün daha uygunsa onu kullanmalısınız, böylece akne gibi cilt sorunlarının önüne geçmiş olursunuz.
SABAH ÖĞLE VE AKŞAM OLMAK ÜZERE GÜNDE 3 DEFA YÜZÜNÜZÜ YIKAYIN

Yüzünüzü yıkamayı asla ihmal etmeyin.

Bakımlı görünmenin altın kuralı yüzünüzü temiz tutmaktır.
Ilık bir suyla yüzünüzü sabah öğle ve akşam olmak üzere günde üç defa yıkamalısınız.
Su, içerisinde yer alan minerallerle yüzünüzü besler.

DENGELİ BESLENİN

Dengeli ve sağlıklı beslenmek, bakımlı bir görünüm elde etme konusunda altın anahtardır.

Her sebze ve meyveden düzenli olarak tüketmelisiniz.
Yemek yerken seçici davranmak oldukça yanlış.
Her meyve ve sebzeden cildinizin sağlığı için farklı bir vitamin alırsınız.
UYKU DÜZENİNİZİ OTURTUN

Yapılan pek çok araştırma, düzenli uyuyan bireylerin daha az cilt problemi ile karşılaştığını kanıtlıyor.

Yetişkinler için en sağlıklı uyku 7-8 saatlik uykudur.
Bu düzene uyarak cilt sağlığınızı koruyabilirsiniz.
Saat 23.00-07.00 arasında uyunan uyku en sağlıklısıdır.

SAÇLARINIZI KENDİNİZ KESMEYİN

Saçlarınızı kendiniz kesmeyin, kuaföre gidin!

Kuaföre gitme alışkanlığı edinin. Bütçenize göre haftada ya da ayda bir mutlaka kuaföre gidin.
Saç kırıklarınızı aldırın, kaşlarınıza şekil verdirin.
Asla saçlarınızı evde kendiniz kesmeyin.

SİZE EN ÇOK YAKIŞAN SAÇ MODELİNİ BULUN

Yüz tipinize en çok uyan saç modelini bulun ve kuaföre gidin, sonuç sizi çok mutlu edecek!

İnternet üzerinden ten renginize ve yüz şeklinize en çok uyan saç renk ve modelini bulabilirsiniz.
Bu şekilde daha bakımlı ve modern bir görünüm elde etmiş olacaksınız.

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