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Bu nasıl tevazu? 'Çok güzelim diye beni Tinder'dan attılar!'

DÜNYA HABERLERİ  | 13.02.2020 15:58 | Son Güncelleme

ABD'li güzel model Holly Valentine'in ortaya son attığı iddia tartışma yaratacak cinsten. Zira yürek hoplatan paylaşımlarıyla adından söz ettiren 26 yaşındaki kadın, dünyaca ünlü çöpçatan uygulaması Tinder'dan çok güzel olduğu için atıldığını iddia etti.

Bu nasıl tevazu? 'Çok güzelim diye beni Tinder'dan attılar!'

Los Angeles'ta yaşayan ancak işi için çok fazla seyahat eden kadın yeni insanlarla tanışarak şehri gezmek için bu uygulamayı indirmiş.

Diğer sosyal medya hesaplarından oldukça cüretkar fotoğraflar paylaşan güzel model söz konusu Tinder olunca oldukça çekingen davrandığını ve daha 'temiz' fotoğraflar yüklediğini söylüyor.

Programı kullanmaya başlamasından birkaç saat sonra ise profili şikayet mesajları almaya başlamış. 'Fake' profil olduğu gerekçesiyle sayısız şikayet alan kadının profili kapatılmış.

Uygulamayı silip bir daha profiline giriş yapmayı deneyen kadın ise uygulamadan engellenmiş.

Genç kadın yaşadığı talihsiz olaya ilişkin büyük bir 'alçakgönüllülük' göstererek uygulamanın genç kadın 'gerçek olmayacak kadar' güzel olduğu için programdan atıldığını yazdı.

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Anahtar Kelimeler:
Tinder holly valentine atılmak ABD çok güzel

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