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  4. Güzel oyuncu da bu tarifi kullanıyor! İşte ev yapımı, sağlıklı şampuan tarifi...

Güzel oyuncu da bu tarifi kullanıyor! İşte ev yapımı, sağlıklı şampuan tarifi...

Göksi Beköz Göksi Beköz
YAŞAM HABERLERİ  | Son Güncelleme

Evde yapabileceklerimizin sınırı yok. Cilt maskesi, nemlendirici krem, doğal sabun gibi pek çok ürünü evimizde bulunan malzemelerle kısa sürede yapıp, kullanabiliyoruz. Bu kadar ürünü yapabilirken şampuanı yapamamak olmazdı. Evimizde hem doğal hem de basit yöntemlerle kendi şampuanımızı üretebilir, gönül rahatlığı ile kullanabiliriz.

Güzel oyuncu da bu tarifi kullanıyor! İşte ev yapımı, sağlıklı şampuan tarifi...

Bütün günün tozu, kiri saçımızda birikir. Duş aldığımızda da basit bir sabun ile istediğimiz ferah ve temiz sonuca ulaşmamız zor. Dolayısıyla şampuan kullanmak durumundayız. Fakat kullandığımız ürünlerin pek çoğu kimyasal yollarla üretiliyor. Haliyle çok sık kullanamıyoruz. Evde hem kendi malzemelerimizle hem de ekonomik yollarla şampuanımızı yapmak hiç de zor değil. Birkaç basit tarif ile doğal ürünümüzü elde edebiliriz.

DOĞANIN ŞİFALI OTU: ISIRGAN

Isırgan birçok derde deva olması ile bilinen, doğada sıklıkla rastladığımız bir bitkidir. Hal böyle olunca saçımız için de etkisi olan bir üründe kullanılabiliyor. Isırgan ile yapacağımız şampuan, saçlarımızın güçlü olmasını sağlayacak. Malzemelerimiz şöyle;

  • 1,5 dal ısırgan, 1 su bardağı kaynamış su, çeyrek zeytinyağı özlü sabun

  • Isırgan otunu kaynamış suya atın ve 15 dakika kadar bekletin. Bu otun içerisindeki şifalı özün çıkmasına yardımcı olacaktır. Süre tamamlandıktan sonra süzgeç yardımı ile ısırganları çıkarın.

  • Zeytinyağı özlü sabunumuzu, ısırgan suyunun içerisine atın ve eriyene kadar karıştırın.

  • Erime işlemi tamamlandıktan sonra 10 dakika kadar bekleyin.

  • İçerisine tercihe ve vücudun ihtiyacına göre vitamin takviyesi yapabilirsiniz.

    • YEŞİL ÇAY ŞAMPUANI

    Hep zayıflamak ya da sağlıklı kalmak için içtiğimiz yeşil çay, sadece vücudumuza değil, saçımıza da etki edecek. Yeşil çay özünden yapacağımız şampuan ile günün tüm stresini atabiliriz.

    • Malzemelerimizi şu şekilde sıralayabiliriz: 500 ml su, rendelenmiş sabun, 3 yeşil çay yaprağı

    • Öncelikle suyu kaynatın ve yeşil çayları içerisine atıp demlenmesini bekleyin.

    • Çay demlendikten sonra, önceden rendelediğiniz sabunları karışımın içine boşaltın ve eriyene kadar karıştırın.

    • Daha sonra 10 ile 15 dakika arası bekleyin. Karışım katılaşırsa sıcak su ile çözebilirsiniz.

    YAĞLI SAÇLARA KARBONATLI ÇÖZÜM

    Yağlı bir saçınız varsa ve kullandığınız şampuanlar sizin derdinize derman olmuyorsa karbonat karışımı ile yapacağınız şampuan sayesinde bu dertten kurtulabilirsiniz. Çünkü karbonatın kurutucu etkisi var. Malzemeler ise oldukça az ve kolay bulunan cinsten;

    • Eşit miktarda karbonat ve su, tüm malzeme bunlardan ibaret…

    • Karbonat ve suyu bir kapta karıştırın.

    • Karışım tamamen birbirine geçtiğinde bir şampuan kabına alın.

    • Her kullanım öncesinde çalkalamayı asla ihmal etmeyin.

    Saçlarınıza hak ettiğiniz değeri yalnızca siz verebilirsiniz. Çünkü onları en iyi sizler tanıyorsunuz. Her fırsatta doğal olana yöneliyoruz bu şampuan için de geçerli olabilir. Dolayısıyla hem basit malzemeler hem de ekonomik yollarla kendimize en iyi şampuanı yaparak temizliği bir üst noktaya taşıyabiliriz.

    Kaynaklar:

    https://yemek.com/evde-sampuan-yapimi/

    https://www.yasemin.com/guzellik/haber/2761666-evde-yapabileceginiz-dogal-sampuan-tarifleri

    https://www.posta.com.tr/evde-dogal-sampuan-nasil-yapilir-butun-sac-tipleri-icin-ev-yapimi-dogal-sampuanlar-2231557

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