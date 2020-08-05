Güzel oyuncu da bu tarifi kullanıyor! İşte ev yapımı, sağlıklı şampuan tarifi...

Bütün günün tozu, kiri saçımızda birikir. Duş aldığımızda da basit bir sabun ile istediğimiz ferah ve temiz sonuca ulaşmamız zor. Dolayısıyla şampuan kullanmak durumundayız. Fakat kullandığımız ürünlerin pek çoğu kimyasal yollarla üretiliyor. Haliyle çok sık kullanamıyoruz. Evde hem kendi malzemelerimizle hem de ekonomik yollarla şampuanımızı yapmak hiç de zor değil. Birkaç basit tarif ile doğal ürünümüzü elde edebiliriz.
DOĞANIN ŞİFALI OTU: ISIRGAN
Isırgan birçok derde deva olması ile bilinen, doğada sıklıkla rastladığımız bir bitkidir. Hal böyle olunca saçımız için de etkisi olan bir üründe kullanılabiliyor. Isırgan ile yapacağımız şampuan, saçlarımızın güçlü olmasını sağlayacak. Malzemelerimiz şöyle;
1,5 dal ısırgan, 1 su bardağı kaynamış su, çeyrek zeytinyağı özlü sabun
Isırgan otunu kaynamış suya atın ve 15 dakika kadar bekletin. Bu otun içerisindeki şifalı özün çıkmasına yardımcı olacaktır. Süre tamamlandıktan sonra süzgeç yardımı ile ısırganları çıkarın.
Zeytinyağı özlü sabunumuzu, ısırgan suyunun içerisine atın ve eriyene kadar karıştırın.
Erime işlemi tamamlandıktan sonra 10 dakika kadar bekleyin.
YEŞİL ÇAY ŞAMPUANI
Hep zayıflamak ya da sağlıklı kalmak için içtiğimiz yeşil çay, sadece vücudumuza değil, saçımıza da etki edecek. Yeşil çay özünden yapacağımız şampuan ile günün tüm stresini atabiliriz.
Malzemelerimizi şu şekilde sıralayabiliriz: 500 ml su, rendelenmiş sabun, 3 yeşil çay yaprağı
Öncelikle suyu kaynatın ve yeşil çayları içerisine atıp demlenmesini bekleyin.
Çay demlendikten sonra, önceden rendelediğiniz sabunları karışımın içine boşaltın ve eriyene kadar karıştırın.
YAĞLI SAÇLARA KARBONATLI ÇÖZÜM
Yağlı bir saçınız varsa ve kullandığınız şampuanlar sizin derdinize derman olmuyorsa karbonat karışımı ile yapacağınız şampuan sayesinde bu dertten kurtulabilirsiniz. Çünkü karbonatın kurutucu etkisi var. Malzemeler ise oldukça az ve kolay bulunan cinsten;
Eşit miktarda karbonat ve su, tüm malzeme bunlardan ibaret…
Karbonat ve suyu bir kapta karıştırın.
Karışım tamamen birbirine geçtiğinde bir şampuan kabına alın.
Saçlarınıza hak ettiğiniz değeri yalnızca siz verebilirsiniz. Çünkü onları en iyi sizler tanıyorsunuz. Her fırsatta doğal olana yöneliyoruz bu şampuan için de geçerli olabilir. Dolayısıyla hem basit malzemeler hem de ekonomik yollarla kendimize en iyi şampuanı yaparak temizliği bir üst noktaya taşıyabiliriz.
Kaynaklar:
https://yemek.com/evde-sampuan-yapimi/
https://www.yasemin.com/guzellik/haber/2761666-evde-yapabileceginiz-dogal-sampuan-tarifleri
https://www.posta.com.tr/evde-dogal-sampuan-nasil-yapilir-butun-sac-tipleri-icin-ev-yapimi-dogal-sampuanlar-2231557
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