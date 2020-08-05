Güzel oyuncu da bu tarifi kullanıyor! İşte ev yapımı, sağlıklı şampuan tarifi...

Bütün günün tozu, kiri saçımızda birikir. Duş aldığımızda da basit bir sabun ile istediğimiz ferah ve temiz sonuca ulaşmamız zor. Dolayısıyla şampuan kullanmak durumundayız. Fakat kullandığımız ürünlerin pek çoğu kimyasal yollarla üretiliyor. Haliyle çok sık kullanamıyoruz. Evde hem kendi malzemelerimizle hem de ekonomik yollarla şampuanımızı yapmak hiç de zor değil. Birkaç basit tarif ile doğal ürünümüzü elde edebiliriz.

DOĞANIN ŞİFALI OTU: ISIRGAN

Isırgan birçok derde deva olması ile bilinen, doğada sıklıkla rastladığımız bir bitkidir. Hal böyle olunca saçımız için de etkisi olan bir üründe kullanılabiliyor. Isırgan ile yapacağımız şampuan, saçlarımızın güçlü olmasını sağlayacak. Malzemelerimiz şöyle;