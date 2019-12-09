Güzelleşmek isteyenlerin tercihi Türkiye oluyor

Türk Dermatoloji Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Recep Dursun, güneş yanıklarının, hormonal değişimlerin lekelere neden olduğunu, güneş lekelerinden kurtulmak için kışın da koruyucu kullanmak gerektiğini söyledi.

Lekelerden kurtulmanın, lazer başta olmak üzere farklı yöntemleri bulunduğunu anlatan Dursun, leke tedavilerinin son zamanlarda piyasada çok fazla suistimale uğramaya başladığını dile getirdi.

Dernek olarak bunun üzerine gittiklerini belirten Dursun, yanlış uygulanan leke tedavileri ve kullanılan leke çıkarıcıların ileride cilt kanserleri ya da ciddi alerjik hastalıklara neden olabildiğini ifade etti.

Cildi temiz ve nemli tutmak, güneşten korumak gerektiğini vurgulayan Dursun, tüm ürünlerin doktora danışılarak kullanılmasını tavsiye etti.

Evde uygulanan leke çıkarıcı yöntemlerin de bilimsel dayanağı olmadığını dile getiren Dursun, "Evde kullanılan doğal ürünler ciddi alerjiye neden olabiliyor. Bu alerji sonucunda leke iki kat artabiliyor. Bunlardan kaçınmalarını tavsiye ediyoruz." diye konuştu.