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  4. Güzelliğin simgesi burun estetiğinde bu noktalara dikkat

Güzelliğin simgesi burun estetiğinde bu noktalara dikkat

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ESTETİK HABERLERİ  | Son Güncelleme

Özellikle kadınların tercih ettiği estetik operasyonların başında gelen burun estetiği birçok kişi tarafından merak ediliyor. Masumiyetin ve güzelliğin simgesi olarak kabul edilen burun estetiğini Op.Dr. Bahadır Baykal, anlattı.

Güzelliğin simgesi burun estetiğinde bu noktalara dikkat

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahi Uzmanı Op.Dr. Bahadır Baykal, “Çevrenize baktığınızda pek çok popüler kadın veya erkeğin büyük burnu olduğunu görürsünüz. Ayırt edici özellikleri burunları olabilir. Büyük burun asla kötü değildir. Eğer karakteristik bir ifade veriyorsa dokunmama taraftarıyım. Ancak küçük biçimli ve kalkık burun özellikle kadınlarda masumiyetin ve güzelliğin simgesi olmuş asırlardır” şeklinde cevap verirken, “En çok yapılan estetik ameliyat burun estetiği ama insanlar oldukça çekiniyorlar sonrası için, sizce bunun nedeni ne?” sorusuna ise “Rinoplasti oldukça karmaşık bir cerrahidir. Burun yüzün tam ortasındadır ve nefes alıp vermek gibi önemli bir göreve sahiptir. Kötü ameliyat telafisi güç sıkıntılara yol açabilir. Estetik problemler herkes tarafından görülebileceği gibi düzeltme cerrahileri de oldukça zor. Dolayısıyla insanlar ameliyattan çekinebilirler. Eğer ameliyat olmaya karar verdiyseniz özellikle burun estetik ameliyatları konusunda özelleşmiş doktorları tercih etmeniz riski oldukça azaltacaktır” dedi.

Burnu küçültmenin yanlış olduğu şeklindeki ifadelerin doğru olmadığını ifade eden Op.Dr. Baykal, “Gerektiğinde küçültüyoruz ama burun estetiğini salt küçültme cerrahisi olarak görmemek lazım. Burnun yapısına göre bazı kısımlar küçültülebilir bazı kısımlarsa büyütülebilir yani bir nevi dengeleme yapmak gerekir. Aşırı küçültülmüş burunlarda sonradan burun tıkanıklığı gelişir. Daha doğal ve fonksiyonel sonuçlar için dengeleme önemlidir” diye konuştu.

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Fonksiyon olarak burnun nefes alma işlevinin korunması gerektiğini kaydeden Op.Dr. Baykal, “Eğer tıkanıklık varsa bu sorun giderilmelidir. Kozmetik olarak ise burun ve yüz yapıları arasında orantı-uyum sağlanmalıdır. Burun kanatları, burun sırtı, burun ucu arasında maksimum uyum olmalıdır. Bu amaçla çene ucu, alın ve yanaklar hatta dudaklara da aynı seansta düzeltme işlemleri yapılabilir” ifadelerini kullandı.
Burun estetiği yaparken cinsiyete göre farklı planlama yapıldığına dikkat çeken Op.Dr.Bahadır Baykal, “Elbette erkek ve kadında farklı prensipler geçerlidir.

Erkeklerde feminize bir görünüm oluşturmamak lazım. Özellikle burun sırtının oyuk olması hoş bir durum değil. Burun sırtı düz gelmeli hatta bazen çok hafif bir kemer bırakılmalıdır erkeklerde böylece daha natürel bir duruş yakalayabiliriz. Sekonder rinoplasti ya da diğer adıyla düzeltme burun estetiği ilkine göre çok fazla deneyim ve beceri gerektiren bir ameliyattır. Burnun yeniden yapılandırılması için çoğu zaman kaburga veya kulak bölgesinden kıkırdak doku almamız gerekiyor. Takdir edersiniz ki normale göre daha uzun sürer. Bence hastaların bu süreçte yapması gereken en önemli şey ameliyatlarını yapabilecek ,sadece burun ameliyatlarına yönelmiş özellikli doktoru bulmaya çalışmaları olmalıdır. Doğru seçimler mutlu sonuçları beraberinde getirir” açıklamalarında bulundu.

(İHA)

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