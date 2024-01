Güzelliğinin sırrı ortaya çıktı! Annesini gören şaşkınlığını saklayamadı!

Kuruluş Osman'da hayat verdiği Burçin Hatun karakteriyle büyük beğeni toplayan Aslıhan Karalar oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de dikkat çekiyor.

Sosyal medya paylaşımlarıyla da çok konuşulan ünlü ismin annesiyle pozlarını görenler şoke oldu.

2017 yılında Best Model of The World birincisi olan Aslıhan Karalar, annesi Nuray Karalar'ın doğum gününü Instagram hesabından paylaştığı fotoğrafla kutladı.

Karalar, "Dünya tek biz ikimiz. İyi ki sen, iyi ki doğdun annem" ifadelerini kullandı. Aynı kombinleri giyen anne-kızın pozuna takipçileri büyük ilgi gösterdi.

Paylaşıma "Abla-kardeş gibiler" yorumları yağdı.