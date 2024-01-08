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Güzelliğinin sırrı ortaya çıktı! Annesini gören şaşkınlığını saklayamadı!

08.01.2024 11:35 | Son Güncelleme:
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Oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de dikkat çeken ünlü oyuncu Aslıhan Karalar Kuruluş Osman dizisinde hayat verdiği Burçin Hatun karakteriyle adından söz ettiriyor. Oyuncu Aslıhan Karalar, sosyal medya hesabından annesiyle pozunu paylaştı. Paylaşıma beğeni ve yorum yağdı.

Kuruluş Osman'da hayat verdiği Burçin Hatun karakteriyle büyük beğeni toplayan Aslıhan Karalar oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de dikkat çekiyor.

Sosyal medya paylaşımlarıyla da çok konuşulan ünlü ismin annesiyle pozlarını görenler şoke oldu.

2017 yılında Best Model of The World birincisi olan Aslıhan Karalar, annesi Nuray Karalar'ın doğum gününü Instagram hesabından paylaştığı fotoğrafla kutladı.

aslı karalar

Karalar, "Dünya tek biz ikimiz. İyi ki sen, iyi ki doğdun annem" ifadelerini kullandı. Aynı kombinleri giyen anne-kızın pozuna takipçileri büyük ilgi gösterdi.

Paylaşıma "Abla-kardeş gibiler" yorumları yağdı.

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Aslıhan Karalar Oyuncu burçin ünlü oyuncu
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