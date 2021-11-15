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Güzellik kalıplarını alt üst etti! Görenler onunla dalga geçiyordu artık milyonlar peşinde

15.11.2021 09:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Moda ve güzellik kalıplarını tekdüzelikten kurtaran Moffy Gathorne Hardy, diğer modellerden farklı bir özelliğe sahip. Bir gözünde tembellik bulunan ünlü model, uzun yıllar boyunca şaşı olduğu gerekçesiyle dışlandı. Şimdilerde popülerliği her geçen gün artan Hardy, moda dünyasının aranılan isimlerinden birine dönüştü.

Güzellik kalıplarını alt üst etti! Görenler onunla dalga geçiyordu artık milyonlar peşinde

Londra’da doğan Moffy Gathorne Hardy aslında ilk olarak 14 yaşında katıldığı bir festival sırasında keşfeldi. O dönem ailesinin kararıyla model olma fikrini erteledi. Moda sektörüne adım attığında ise dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Çocukluk döneminde zorlandığı için gözündeki rahatsızlığı gidermek adına ameliyat olmak istediğini belirten Hardy, “ Gençliğimde bazen zorlansam da, gözümü yaptırıp yaptırmayacağıma karar verecek yaşa geldiğimde fark ettim ki, bunu yaparsam kendime yalan söylediğimi hissedeceğim.Daha öncesinde ızdırap olarak gördüğüm bir şeyi diğer insanlara kendi kusurlarını benimsemeleri için bir araç olarak kullanmayı başardım” dedi.

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“KENDİMİ ŞANSLI HİSSEDİYORUM”

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Çocukken zayıf olan gözünü güçlendirmek için çeşitli yöntemlere başvurduklarını belirten Hardy, “Küçükken, zayıf olan gözümü güçlendirmek için okula büyük yuvarlak gözlükler ve bir göz bandı takmak zorunda kaldım ve her zaman kendimle diğer 'normal' çocuklar arasında hafif bir ayrılık hissettim. Yine de her zaman çok şanslıydı. Çünkü annem bana çocukluğumun her gününün güzel ve özel olduğunu söyledi ve bu yüzden içimde derin bir özgüven duygusu uyandırdım.” diye konuştu.

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