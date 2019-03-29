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Güzellik kraliçesi kalça estetiğinden öldü!

DÜNYA HABERLERİ  | 29.03.2019 16:43 | Son Güncelleme

"Sparkle" adıyla tanınan Nijerya asıllı Onwuzuligbo Nneka Miriam yaptırdığı kalça estetiği operasyonunun ardından hayatını kaybetti.

Güzellik kraliçesi kalça estetiğinden öldü!

Kalçasını büyüttükten sonra komaya giren ve aylarca komada kalan kadın, akciğer embolisi yani, vücuduna enjekte edilen yağın akciğerine sızması nedeniyle yaşamını yitirdi.

Genç kadın 31 Aralık 2018'de komaya girmişti ve aylardır hastanede yaşam müacdelesi veriyordu.

AKCİĞER EMBOLİSİ NEDİR?

Akciğer embolisi, akciğerdeki bir ya da daha fazla atardamarın tıkanması durumudur. Akciğer embolisi genelde bacaklardan ve nadiren de vücudun diğer kısımlarından (derin toplardamar pıhtılaşması) akciğerlere taşınan kan pıhtılarından dolayı ortaya çıkar.

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