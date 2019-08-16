HABER

Güzellik merkezine silahlı saldırı

YAŞAM HABERLERİ  | 16.08.2019 11:55 | Son Güncelleme

Denizli’nin Buldan ilçesinde güzellik merkezi olarak faaliyet gösteren bir iş yeri, kimliği belirsiz kişiler tarafından tabanca ile kurşunlandı.Edinilen bilgilere göre, olay Buldan Cumhuriyet Mahallesi’nde meydana geldi.

Güzellik merkezine silahlı saldırı

Denizli’nin Buldan ilçesinde güzellik merkezi olarak faaliyet gösteren bir iş yeri, kimliği belirsiz kişiler tarafından tabanca ile kurşunlandı.
Edinilen bilgilere göre, olay Buldan Cumhuriyet Mahallesi’nde meydana geldi. H.N.Ç. isimli şahsa ait güzellik merkezine gece geç saatlerde kimliği belirsiz kişiler tarafından tabanca ile ateş açıldı.
Sabah iş yerine gelen H.N.Ç., dükkanının kurşunlandığını görünce polisi arayarak şikayetçi oldu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri incelemede bulundu. Polis ekipleri ardından şüphelileri bulmak için araştırma başlattı.
Ölen ya da yaralananın olmadığı olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

PARTNERBurak Özçivit-Fahriye Evcen çiftinin 'Karan' paniğiBurak Özçivit-Fahriye Evcen çiftinin 'Karan' paniği
Tatil için geldiği memleketinde maganda kurşunuyla hayatını kaybettiTatil için geldiği memleketinde maganda kurşunuyla hayatını kaybetti
Aksaray’da minibüs ile hafriyat kamyonu çarpıştı: 1 ölüAksaray’da minibüs ile hafriyat kamyonu çarpıştı: 1 ölü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Eski sevgilisi ve erkek arkadaşıyla karşılaştı! Sonrası korkunç

Eski sevgilisi ve erkek arkadaşıyla karşılaştı! Sonrası korkunç

Yer: Adana! Polisin şüphesi gerçeği ortaya çıkardı

Yer: Adana! Polisin şüphesi gerçeği ortaya çıkardı

Atama kararları Resmi Gazete!

Atama kararları Resmi Gazete!

Dünyayı tedirgin eden gelişme!

Dünyayı tedirgin eden gelişme!

Galatasaray'ın yıldız transferi İstanbul'a geldi!

Galatasaray'ın yıldız transferi İstanbul'a geldi!

Devran Çağlar hayatını kaybetti!

Devran Çağlar hayatını kaybetti!

İlginizi Çekebilir

%50 ye ek %20 indirim fırsatı Atasun'da!

%50 ye ek %20 indirim fırsatı Atasun'da!

Uyurgezer gencin ölümden döndüğü inanılmaz anlar

Uyurgezer gencin ölümden döndüğü inanılmaz anlar

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Karşıya geçiyordu... İki araç birden çarptı

Karşıya geçiyordu... İki araç birden çarptı

Batman’da bıçaklı kavga: 1 ölü

Batman’da bıçaklı kavga: 1 ölü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
'Asrın felaketi unutuldu' dedi, korkunç deprem gerçeğini açıkladı

'Asrın felaketi unutuldu' dedi, korkunç gerçeği açıkladı!

Rus turistin zor anları

Rus turistin zor anları

Kurt yavrusuna yaptığı işkenceyi paylaştı

Kurt yavrusuna yaptığı işkenceyi paylaştı

Van’da bir otomobilde 111 kilo eroin ele geçirildi

Van’da bir otomobilde 111 kilo eroin ele geçirildi

'Köpek dövüşü' kavgasında komşusunu ve oğlunu öldürdü

'Köpek dövüşü' kavgasında komşusunu ve oğlunu öldürdü

Ankara'dan Tahran'a 5 yıl aradan sonra ilk tren seferi

5 yıl sonra bir ilk! Tarihi an

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.