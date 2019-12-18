Güzellik uğruna çekilen eziyet! Yüzüne yapışan maskeyi acı içinde çıkardı

Cilt maskelerini kusursuz cildin cevabı olarak görüyoruz ama genç kadının başına gelenler 'güzellik uğruna bu kadar eziyet çekemem'dedirtiyor.

20 yaşındaki Navy Chandler cilt maskesinin yüzüne yapışması nedeniyle acı içinde kaldı. Navy,'neredeyse cildim de maskeyle beraber soyuldu. Oldukça ucuza aldığım bir maskeydi ancak bu kadar etkili olacağını düşünmedim yüzümdeki küçük tüyleri bile aldı. Yüzümde tahriş ve sivilceler oluştu. Kimseye tavsiye etmiyorum' dedi.

Bu anları Twitter'da paylaşan genç kadın videoyu tweetledikten sonra viral hale geldi.



