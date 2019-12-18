KADIN

Güzellik uğruna çekilen eziyet! Yüzüne yapışan maskeyi acı içinde çıkardı

Azra'nın Günlüğü Azra'nın Günlüğü
GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | Son Güncelleme

Kadınlar güzelleşme uğruna binbir sıkıntıya katlanıyor. Tıpkı Navy Chandler adındaki bu kadın gibi. Kusursuz bir cilt için yüzüne maske yapan Navy, cildine yapışan maskeyi çıkarmak için tam bir saat uğraştı. Korkunç tecrübeyi bir de videoya çeken genç kadın, bunu kimseye tavsiye etmiyorum' diyor.

Cilt maskelerini kusursuz cildin cevabı olarak görüyoruz ama genç kadının başına gelenler 'güzellik uğruna bu kadar eziyet çekemem'dedirtiyor.

20 yaşındaki Navy Chandler cilt maskesinin yüzüne yapışması nedeniyle acı içinde kaldı. Navy,'neredeyse cildim de maskeyle beraber soyuldu. Oldukça ucuza aldığım bir maskeydi ancak bu kadar etkili olacağını düşünmedim yüzümdeki küçük tüyleri bile aldı. Yüzümde tahriş ve sivilceler oluştu. Kimseye tavsiye etmiyorum' dedi.

Bu anları Twitter'da paylaşan genç kadın videoyu tweetledikten sonra viral hale geldi.


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Anahtar Kelimeler:
Navy Chandler maske

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