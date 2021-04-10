HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. İlginç Haberler
  4. Güzellik uzmanı dehşete düştü! Takma kirpik gözünde kirpik bırakmadı

Güzellik uzmanı dehşete düştü! Takma kirpik gözünde kirpik bırakmadı

10.04.2021 08:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Güzellik uzmanı ve Tiktok kullanıcısı Maddy Warr, sosyal medyasında bir müşterisinin başına gelen kabus dolu anları paylaşarak, ''Lütfen daha ucuz diye bilmediğiniz salonlara gitmeyin'' çağrısında bulundu.

Güzellik uzmanı dehşete düştü! Takma kirpik gözünde kirpik bırakmadı

İngiltere'deki güzellik salonu sahibi Maddy Warr, müşterisinin başına gelen talihsiz aları TikTok hesabından paylaştı.

Warr'ın anlattığına göre kadın, profesyonel olmayan ellerde bir güzellik salonuna gitmiş ortaya korkunç bir görüntü çıkmıştı. Kirpiklerinin kirpik yapıştırıcısı yerine Japon yapıştırıcısıyla yapıştırıldığını gören kadın yardım için Maddy Warr'a gitti.

TAKMA KİRPİKLERİN ÇIKARILMASI BİR SAATTEN FAZLA SÜRDÜ

Warr, ''Bu çok hassas bir konu. Öyle ki sağlığından gözlerinden olabilirdi. Müşteri buraya korkunç bir ağrıyla geldi. Ona hastaneye gitme seçeneği de sundum ama benim çıkartmamı istedi. Neyse ki görme yetisini engelleyecek bir durum yoktu. Kirpikleri çıkartmamız bir saati aşkın bir süre sürdü. Tabii ki kendi kirpiklerinin bir kısmı da takma kirpiklerle beraber çıktı. Kirpik yapıştırıcıları neden var? Neden bunu kullanmak yerine başkası tercih edilir? aklım almıyor'' dedi.

Kendi kirpiklerinin uzayacağı söylenen kadın, bunun biraz zaman alacağını biliyor ve bu süreçte Hint yağı kullanacak.

Kadının başına gelenleri gören TikTok kullancıları, ''Umarız yasal hakkını arıyorsundur. İşinizi bir bilene bırakmak zor olmamalı. Bu akıllara durgunluk veriyor'' şeklinde yorumladılar.

Screenshot_8

Screenshot_6

Screenshot_7


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yeni doğdu ama kilosu ve uzunluğu şaşkına çevirdiYeni doğdu ama kilosu ve uzunluğu şaşkına çevirdi
Akılalmaz anlar! Büyük şok yaşadıAkılalmaz anlar! Büyük şok yaşadı
Çift vajinalı kadın: Biri aşk için, biri iş için!Çift vajinalı kadın: Biri aşk için, biri iş için!
Anahtar Kelimeler:
İngiltere

En Çok Okunan Haberler

Türkiye Avrupa'da birinci sıraya yerleşti!

Türkiye Avrupa'da birinci sıraya yerleşti!

73 yıllık inşaat devi iflas etti!

73 yıllık inşaat devi iflas etti!

Cemre'nin hareketi tepki çekti! Süper minili pozla mesaj

Cemre'nin hareketi tepki çekti! Süper minili pozla mesaj

İngiltere sürü bağışıklığına giriyor!

İngiltere sürü bağışıklığına giriyor!

'Vakalar artacak' diyerek açıkladı: Tam kapanma olmalı

'Vakalar artacak' diyerek açıkladı: Tam kapanma olmalı

Tuzla'daki lüks sitede sular durulmuyor! Akılalmaz ceza

Tuzla'daki lüks sitede sular durulmuyor! Akılalmaz ceza

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Son Dakika: 8 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı

Son Dakika: 8 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

AK Parti'li Kurtulmuş'tan yeni tedbirlerle ilgili önemli açıklama: Pazartesi günü paylaşılacak

AK Parti'li Kurtulmuş'tan yeni tedbirlerle ilgili önemli açıklama: Pazartesi günü paylaşılacak

Canlı yayın karıştı! Eltisinin cinsel organını da çekmiş

Canlı yayın karıştı! Eltisinin cinsel organını da çekmiş

Günler kala flaş açıklama: Ramazan'da ek tedbirler gelebilir

Günler kala flaş açıklama: Ramazan'da ek tedbirler gelebilir

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.