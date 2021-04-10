Güzellik uzmanı dehşete düştü! Takma kirpik gözünde kirpik bırakmadı

İngiltere'deki güzellik salonu sahibi Maddy Warr, müşterisinin başına gelen talihsiz aları TikTok hesabından paylaştı.

Warr'ın anlattığına göre kadın, profesyonel olmayan ellerde bir güzellik salonuna gitmiş ortaya korkunç bir görüntü çıkmıştı. Kirpiklerinin kirpik yapıştırıcısı yerine Japon yapıştırıcısıyla yapıştırıldığını gören kadın yardım için Maddy Warr'a gitti.

TAKMA KİRPİKLERİN ÇIKARILMASI BİR SAATTEN FAZLA SÜRDÜ

Warr, ''Bu çok hassas bir konu. Öyle ki sağlığından gözlerinden olabilirdi. Müşteri buraya korkunç bir ağrıyla geldi. Ona hastaneye gitme seçeneği de sundum ama benim çıkartmamı istedi. Neyse ki görme yetisini engelleyecek bir durum yoktu. Kirpikleri çıkartmamız bir saati aşkın bir süre sürdü. Tabii ki kendi kirpiklerinin bir kısmı da takma kirpiklerle beraber çıktı. Kirpik yapıştırıcıları neden var? Neden bunu kullanmak yerine başkası tercih edilir? aklım almıyor'' dedi.

Kendi kirpiklerinin uzayacağı söylenen kadın, bunun biraz zaman alacağını biliyor ve bu süreçte Hint yağı kullanacak.

Kadının başına gelenleri gören TikTok kullancıları, ''Umarız yasal hakkını arıyorsundur. İşinizi bir bilene bırakmak zor olmamalı. Bu akıllara durgunluk veriyor'' şeklinde yorumladılar.