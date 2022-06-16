Güzellik uzmanı paylaştı: Sadece 5 yöntem ile çok daha genç görünmek mümkün

İnsanlar yaş aldıkça daha genç görünmenin yolunu arıyorlar. Daha genç görünmek için yapılan çok çeşitli güzellik önerileri bulunuyor. Bunların başında beslenme düzenine ve bol su içmeye dikkat etmek gerekiyor. Zararlı alışkanlıklardan uzak durarak ve düzenli olarak egzersiz yaparak hem daha sağlıklı bir vücuda hem de daha sağlıklı bir cilde sahip olunabiliyor. 40 yaşındaki güzellik uzmanı Lora Croftcheck sosyal medyada kendi fotoğraflarıyla birlikte nasıl daha genç göründüğünü paylaştı.

C VİTAMİNİ KULLANIMI ŞART

Daha genç görünmek için içerisinde hem Hyaluronik asit hem de C Vitamini bulunan bir cilt bakımı rutini edinin. Bu rutini kaçırmadan her gün uygulayın.

DOĞRU FONDÖTENİ BULUN

Yaşlanma karşıtı olarak makyaj düzeninizi de değiştirmeniz gerekiyor. Lora, “İçinde cilt bakım malzemeleri bulunan, kimyasaldan uzak orta kapatıcılığa sahip bir fondöten kullanın” önerisinde bulundu.

AĞIR KAPATICILARDAN UZAK DURUN

Lora şöyle devam etti:” İnce çizgilerinize ve kırışıklıklarınıza dolacak ağır kapatıcıları kullanmaktan kaçının. Bunun yerine orta ve hafif kapatıcıları tercih edin.

TOZ İÇEREN ÜRÜNLERE ELVEDA

Daha sağlıklı ve genç gözüken bir cilt için toz ürünlerden uzak durmak gerekiyor. Lora,” Göz altlarınıza sabitleyici pudra kullanabilirsiniz ama yüzünüze pudra kullanmamalısınız” dedi.

KAŞ ŞEKLİNİZE ÖNEM GÖSTERİN

Sonunda Lora, "Kaşlarınızı nasıl yapacağınızı öğrenin. Öğrenmek istemiyorsanız microblading'e yatırım yapın.”

BUNLARDAN UZAK DURUN

Başka bir videoda Lora, cildin büyük ölçüde yaşlanmasından sorumlu olduğunu keşfettiği ilk üç şeyi açıkladı. Stres, alkol, sigara ve güneşe maruz kalmanın mümkün olduğunca kaçınılması gereken temel faktörler olduğunu vurguladı.



