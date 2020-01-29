H1N1 virüsü 5 dakikada tespit edilebilecek

Cihazı geliştiren ekibin lideri Dr. Arif Engin Çetin, taşınabilir cihaz hakkında şu bilgileri verdi: “Cihazımız taşınabilir ve tamamen yerli ve milli kaynaklarla üretilmiş bir biyosensör platformu. Sistem, akıllı bir biyoçip teknolojisi kullanmakta. Bu biyoçiplerin üzerinde H1N1 virüsüne duyarlı antikorlar bulunmakta. Çeşitli laboratuvar prosesleri ile hazırlanan hasta örnekleri, bu biyoçipin üzerine damlatılıyor. Belli bir süre bekletildikten sonra biyosensör platformunun içine bırakılıyor. Sistemin içinde bulunan kamera ile bu biyoçipin görüntüleri çekiliyor. Biz daha sonra bu çekilen görüntüleri yine kendi laboratuvarımızda geliştirdiğimiz görüntü işleme algoritması ile işliyoruz ve biyoçipin üzerine H1N1 virüsünün bulunup bulunamadığını tespit ediyoruz.”

İzmir Biyotıp ve Genom Merkezi, 2009’da salgına yol açan H1N1 virüsünü 5 dakikada tespit edebilen taşınabilir bir cihaz geliştirdi. Yüzde 100 yerli ve milli olarak tasarlanan cihaz, 70 gram ağırlığında ve 10 santimetre yüksekliğinde. Cihaz, domuz gribi virüsünü yalnızca 5 dakika tespit edebilme özelliğine sahip.

5 DAKİKADA TESPİT

Hastanelere H1N1 virüsü şüphesiyle bir hasta başvurduğunda klasik yöntemlerle sonuçların 1 ila 3 iş günü içerisinde çıktığını kaydeden Çetin, "Biz bu süreyi 5 dakikaya indirdik. H1N1, teşhisi geç konulduğunda ölümcül olabilecek sonuçlara yol açabilir. Çünkü ilk 48 saat içinde tedavinin başlaması gerekiyor. Bu platformun maliyeti ve taşınabilirliği düşünüldüğünde sadece merkezi laboratuvarlar ya da şehir hastaneleri değil, bütün hastanelere, küçük sağlık ocaklarına bile konulabilecek. Her medikal noktada bu hastalığın teşhisi konulacak, zaman ve maliyet kaybı olmayacak. Teşhis ve tedavinin hızlı bir şekilde başlaması, salgınların da önüne geçecektir" dedi.

YERLİ VE MİLLİ

Hastalığın tespiti konusunda uygulanan cihazların yurt dışından ithal edildiğini vurgulayan Çetin, "Bizim sistemimiz tamamen yerli ve milli kaynaklarla üretildi. Maliyetlerimiz bu yüzden ithal edilen cihazlara göre çok daha düşük. Biz sistemin testlerini yapıyoruz. Bu testlerden sonra seri üretim için KOSGEB’e başvuracağız" diye konuştu.