HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. HAARP nedir, ne anlama geliyor? HAARP SİSTEMİ ile yapay deprem mümkün mü?

HAARP nedir, ne anlama geliyor? HAARP SİSTEMİ ile yapay deprem mümkün mü?

06.02.2023 14:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

HAARP nedir, ne anlama geliyor sorularının yanıtları merak ediliyor. Kahramanmaraş'taki 7,7 büyüklüğündeki depremle beraber HAARP SİSTEMİ ile yapay deprem mümkün mü? sorusunun yanıtı araştırılmaya başlandı. HAARP, Türkçe karşılığı "Yüksek Frekanslı Etkin Güneşsel Araştırma Program"ı olarak bilinen, Amerika Birleşik Devletleri'nin Alaska eyaletinde bulunan bilimsel bir projedir. İşte konu hakkında ayrıntılı bilgiler...

HAARP nedir, ne anlama geliyor? HAARP SİSTEMİ ile yapay deprem mümkün mü?

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,7'lük depremin ardından Gaziantep'te meydana gelen 6,4 büyüklüğündeki depremler ile beraber 10 ilde deprem fırtınası yaşandı. Yaşanan depremlerin ardından HAARP nedir, ne anlama geliyor? HAARP SİSTEMİ ile yapay deprem mümkün mü? gibi soruların yanıtları araştırılmaya başlandı. İşte tüm detaylar...

HAARP NEDİR, NE ANLAMA GELİYOR?

HAARP, Türkçe karşılığı "Yüksek Frekanslı Etkin Güneşsel Araştırma Program"ı olarak bilinen, Amerika Birleşik Devletleri'nin Alaska eyaletinde bulunan bilimsel bir projedir.

HAARP, iyonosferin özelliklerini ve davranışlarını araştırmak için Alaska Üniversitesi ile ortak yürütülen bir proje sonucunda kurulmuştur. Günümüzde Pentagon tarafından kontrol edilmekte ve ABD ordusunun hizmetindedir. Projenin kurulu olduğu Alaska'da iddialara göre 180 adet dev anten bulunmaktadır.

HAARP 2

Bu antenler ile üretilen manyetik dalgalar, yetkililerin yaptığı açıklamalara göre; "gelebilecek füzeleri havadayken imha etme, toprağın altında incelemeler yapma, denizaltı gemileriyle haberleşmeyi kolaylaştırma ve atmosferin durumuna müdahale etme" gibi işlevler yapmaktadır.

HAARP projesi, ilk olarak Sırp asıllı ABD'li bilim adamı Nikola Tesla tarafından başlangıç düzeyinde oluşturulmuştur. Tesla, atmosfere düşük düzeyde manyetik dalgalar gönderilerek güçlü bir enerji oluşturulduğunu keşfetmiştir.

HAARP'ın kurulu olduğu bölgeye herhangi bir uçağın yaklaşması yasaktır.

HAARP 3

HAARP İLE DEPREM MÜMKÜN MÜ?

Pentagon'un kontrolünde ve ABD ordusunun hizmetinde olan HAARP ile yapılabilecek birçok şey olduğu biliniyor. Bu konuda da farklı görüşler de var. Mesela yıllar önce ünlü jeofizikçilerden Prof. Gordon J.F.MacDonald HAARP ile yapılabilecekleri şöyle açıklamıştı;

Kutuplar eritilebilir veya yerinden oynatılabilir

Ozon tabakası ile oynanabilir

Deprem yaratılabilir

Okyanus dalgalarını kontrol edilebilir

Dünyanın enerji alanları ile oynayarak, insan beyni kontrol altına alınabilir, radyasyon yaymayan termonükleer patlama bile yapılabilir.

Tabii bunların her biri HAARP ile ilgili sadece ortaya atılmış bir teoriden ibaret.

AFAF'DAN UYARI!

AFAD'dan sosyal medyada ortaya atılan iddialarla ilgili şu açıklama geldi:

Vatandaşlarımızın sosyal medya başta olmak üzere çeşitli mecralarda kasıtlı ya da kasıtsız olarak paylaşılan asılsız bilgilere itibar etmemeleri, doğru bilgi için resmî kaynakları takip etmeleri büyük önem arz etmektedir.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
6 Şubat Sakarya'da saat kaçta ve kaç büyüklüğünde deprem oldu?6 Şubat Sakarya'da saat kaçta ve kaç büyüklüğünde deprem oldu?
Yerli otomobil Togg ön siparişe ne zaman başlayacak? Türkiye'nin beklediği an geldi...Yerli otomobil Togg ön siparişe ne zaman başlayacak? Türkiye'nin beklediği an geldi...
'Casus Balon' patladı, kriz tırmanıyor! 'Casus Balon' patladı, kriz tırmanıyor!
Anahtar Kelimeler:
haarp haarp nedir

En Çok Okunan Haberler

Kahramanmaraş 'ta 7.6 büyüklüğünde ikinci deprem

Kahramanmaraş 'ta 7.6 büyüklüğünde ikinci deprem

''Yardım, yardım! Lütfen, insanlar çok kötü! Allah rızası için...''

''Yardım, yardım! Lütfen, insanlar çok kötü! Allah rızası için...''

Sosyal medya o paylaşımı konuşuyor! 3 gün önce...

Sosyal medya o paylaşımı konuşuyor! 3 gün önce...

Deprem sonrası ölü ve yaralı sayısı artıyor! Yıkılan binalar...

Deprem sonrası ölü ve yaralı sayısı artıyor! Yıkılan binalar...

Kahramanmaraş’ta meydana gelen deprem sonrası gözler Gaziantep FK-Galatasaray maçına çevrildi!

Kahramanmaraş’ta meydana gelen deprem sonrası gözler Gaziantep FK-Galatasaray maçına çevrildi!

Deprem sonrası facianın boyutu gün ağarınca ortaya çıktı!

Deprem sonrası facianın boyutu gün ağarınca ortaya çıktı!

İlginizi Çekebilir

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Ayaklarınızı hak ettiği konforla tanıştırın! En rahat spor ayakkabı modellerinde %40'a varan indirim

Ayaklarınızı hak ettiği konforla tanıştırın! En rahat spor ayakkabı modellerinde %40'a varan indirim

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Hoş bir koku sizi olduğunuzdan daha çekici kılar! Beyler işte 2023'ün en iyi erkek parfümleri

Hoş bir koku sizi olduğunuzdan daha çekici kılar! Beyler işte 2023'ün en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.