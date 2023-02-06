Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,7'lük depremin ardından Gaziantep'te meydana gelen 6,4 büyüklüğündeki depremler ile beraber 10 ilde deprem fırtınası yaşandı. Yaşanan depremlerin ardından HAARP nedir, ne anlama geliyor? HAARP SİSTEMİ ile yapay deprem mümkün mü? gibi soruların yanıtları araştırılmaya başlandı. İşte tüm detaylar...

HAARP NEDİR, NE ANLAMA GELİYOR?

HAARP, Türkçe karşılığı "Yüksek Frekanslı Etkin Güneşsel Araştırma Program"ı olarak bilinen, Amerika Birleşik Devletleri'nin Alaska eyaletinde bulunan bilimsel bir projedir.

HAARP, iyonosferin özelliklerini ve davranışlarını araştırmak için Alaska Üniversitesi ile ortak yürütülen bir proje sonucunda kurulmuştur. Günümüzde Pentagon tarafından kontrol edilmekte ve ABD ordusunun hizmetindedir. Projenin kurulu olduğu Alaska'da iddialara göre 180 adet dev anten bulunmaktadır.

Bu antenler ile üretilen manyetik dalgalar, yetkililerin yaptığı açıklamalara göre; "gelebilecek füzeleri havadayken imha etme, toprağın altında incelemeler yapma, denizaltı gemileriyle haberleşmeyi kolaylaştırma ve atmosferin durumuna müdahale etme" gibi işlevler yapmaktadır.

HAARP projesi, ilk olarak Sırp asıllı ABD'li bilim adamı Nikola Tesla tarafından başlangıç düzeyinde oluşturulmuştur. Tesla, atmosfere düşük düzeyde manyetik dalgalar gönderilerek güçlü bir enerji oluşturulduğunu keşfetmiştir.

HAARP'ın kurulu olduğu bölgeye herhangi bir uçağın yaklaşması yasaktır.

HAARP İLE DEPREM MÜMKÜN MÜ?

Pentagon'un kontrolünde ve ABD ordusunun hizmetinde olan HAARP ile yapılabilecek birçok şey olduğu biliniyor. Bu konuda da farklı görüşler de var. Mesela yıllar önce ünlü jeofizikçilerden Prof. Gordon J.F.MacDonald HAARP ile yapılabilecekleri şöyle açıklamıştı;

Kutuplar eritilebilir veya yerinden oynatılabilir

Ozon tabakası ile oynanabilir

Deprem yaratılabilir

Okyanus dalgalarını kontrol edilebilir

Dünyanın enerji alanları ile oynayarak, insan beyni kontrol altına alınabilir, radyasyon yaymayan termonükleer patlama bile yapılabilir.

Tabii bunların her biri HAARP ile ilgili sadece ortaya atılmış bir teoriden ibaret.

AFAF'DAN UYARI!

AFAD'dan sosyal medyada ortaya atılan iddialarla ilgili şu açıklama geldi:

Vatandaşlarımızın sosyal medya başta olmak üzere çeşitli mecralarda kasıtlı ya da kasıtsız olarak paylaşılan asılsız bilgilere itibar etmemeleri, doğru bilgi için resmî kaynakları takip etmeleri büyük önem arz etmektedir.

