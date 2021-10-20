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  4. Haber bülteninde skandal! Cinsel içerikli görüntüler ekrana yansıdı

Haber bülteninde skandal! Cinsel içerikli görüntüler ekrana yansıdı

20.10.2021 13:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD'nin Washington eyaletindeki bir televizyon kanalı canlı yayında bir skandala imza attı. Hava durumunun sunucusu bülteni sunarken arka planda porno film görüntüsü ekrana yansıdı. Bülteni izleyenler televizyon kanalını şikayet yağmuruna tutarken, bazıları bunu komik buldu.

İzleyenleri şaşkına çeviren videoda, hava durumunu anlatan bir sunucunun arka planında cinsel içerikli film ekranlara yansıdı.

ABD'nin Washington merkezli bir televizyon kanalında meydana gelen olayda sunucuların durumdan habersiz oldukları görülüyor.

Cinsel içerikli görüntünün ekrana yansıdığı sırada bülten sunucusunun meteorolog Michelle Boss'a, sıcaklıkların ne kadar süreceğini sorduğu duyuluyor. Boss'un da hafta başına kadar süreceğini tahmin ediyoruz yanıtını verdiği ekrana yansıyor.

KANAL YÖNETİMİ ÖZÜR DİLEDİ

Ancak bu rahatsız edici görüntüler izleyenlerin dikkatinden kaçmadı. Söz konusu skandal hakkında kanala birçok şikayet telefonu geldi. Kanal yönetimi de oluşan bu durumdan dolayı özür dileyerek ''Böyle bir şeyin bir daha olmaması için özenle çalışıyoruz'' şeklinde açıklama yayınladı.

SİBER SALDIRI MI?

Görüntülerin nasıl ekrana yansıdığının bir siber saldırı mı yoksa stüdyoya erişimi olan birinin mi yaptığı henüz netlik kazanmadı.

Polis, soruşturmanın sürdüğünü ve şu ana kadar sorumlu kimsenin bulunmadığını söyledi.

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