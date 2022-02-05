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  4. Haber sonrası tansiyon had safhaya çıktı! Rusya'dan çok sert açıklama

Haber sonrası tansiyon had safhaya çıktı! Rusya'dan çok sert açıklama

05.02.2022 20:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya, ABD’li medya kuruluşu Bloomberg tarafından “Rusya Ukrayna’yı işgal ediyor” başlığı ile servis ettiği habere tepki gösterdi. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov yaptığı açıklamada, “Bu, Washington’dan, Londra’dan, Avrupa’daki diğer başkentlerden gelen bitmek bilmeyen saldırgan açıklamalar ile kışkırttığı durumun ne kadar tehlikeli olduğunun harika bir göstergesi." ifadelerini kullandı.

Haber sonrası tansiyon had safhaya çıktı! Rusya'dan çok sert açıklama

ABD merkezli uluslararası medya kuruluşu Bloomberg tarafından “Rusya Ukrayna’yı işgal ediyor” başlığı ile servis ettiği haberin ardından Rusya’dan tepki gecikmedi. Kremlin'den habere çok sert tepki geldi.

"DURUMUN NE KADAR TEHLİKELİ OLDUĞUNUN HARİKA BİR GÖSTERGESİ"

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov yaptığı açıklamada, “Bu, Washington’dan, Londra’dan, Avrupa’daki diğer başkentlerden gelen bitmek bilmeyen saldırgan açıklamalar ile kışkırttığı durumun ne kadar tehlikeli olduğunun harika bir göstergesi. Bu, Avrupa’daki karşıtlarımızın saldırgan eylemleri nedeniyle şu anda gelişmekte olan olağanüstü gerilim atmosferinin ne gibi sonuçlara yol açabileceğinin resmi. Bu, aynı zamanda bu tür mesajların nasıl da geri döndürülemez neticelere yol açabileceğinin de harika bir göstergesi" dedi.

"HATADAN DERİN ÜZÜNTÜ DUYUYORUZ"

Haberin yayınlamasının ardından birçok medya kuruluşu Bloomberg’i kaynak göstererek haberi servis ederken, Bloomberg daha sonra söz konusu haberin hatalı olduğunu belirterek geri çekti. Bloomberg, "Hatadan derin üzüntü duyuyoruz. Başlık kaldırıldı ve nedenini araştırıyoruz" ifadelerini kullanarak, okuyucularından özür diledi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna
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