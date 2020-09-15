Haberi olmadan bankadan kredi çekildi, 65 bin lira dolandırıldı

Siirt’te yaşayan 28 yıllık öğretmen Ahmet Hikmet Demirel adına, 12 Mart 2020’de internet bankacılığı üzerinden 50 bin lira kredi çekildi. Bununla da yetinmeyen dolandırıcılar, 15 bin liralık ek hesabı da boşaltarak kayıplara karıştı. Pandemi nedeni ile bankaların kredi ödemelerini ertelemesinden dolayı durumun farkına yeni varan Demirel, yetkililerin kendisine yardım etmesini bekliyor.

Olay 12 Martta meydana geldi. İddiaya göre, eğitimci Ahmet Hikmet Demirel’in internet bankacılığı hesabını ele geçiren dolandırıcılar, ön onaylı 50 bin liralık kredi çekti. Bu parayı kendi hesaplarına aktaran dolandırıcılar, daha sonra ek hesap limitini arttırıp 15 bin liraya çıkararak buradaki parayı da aldı. Demirel, pandemi nedeni ile bankaların kredi ödemelerini ertelemesinden dolayı durumun farkına yeni vardı. Mağdur., hesabından iki dolandırıcı tarafından 65 bin lira çekildiğini bankadan gelen ihtarnameyle öğrendi. Dolandırıcılık yöntemine maruz kalan Demirel, durumu karakola giderek polis memurlarına bildirdi. İsimleri tespit edilen dolandırıcılar hakkında Siirt Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunuldu. Mağduriyetinin giderilmesi için yetkililerden destek isteyen Demirel, "Siirt’te 28 yıllık eğitimciyi ve tanınan biriyim. 12 Martta bir bankanın internet bankacılığı üzerinden dolandırıldım. Dolandırıldığımı da bankadan gelen ihbarnameyle öğrendim. Adıma tanımlı ön onaylı 50 bin liralık krediyi Dilgeş A. ve Burak B. adlı iki dolandırıcı hesabımdan çaldı ve ayrıca aynı kişiler gece yarısı bir işlem daha yaparak esnek hesabımda bulunan 15 bin lirayı da çekerek beni borçlandırdı. Bu kişileri kesinlikle tanımıyorum. Kredi kartımı Siirt Şubesinde aldığımda bile bana en az 10 imza attıran ve kredi kartımı bu şekilde veren banka, 50 bin liralık kredi ile 15 bin liralık esnek hesabım çalındığında neden beni bilgilendirmedi? Neden tarafıma mobil onay kodu göndermedi? Mağduriyetimin giderilmesini istiyorum. Yetkililerden yardımcı olmalarını bekliyorum" dedi.

