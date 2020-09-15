HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Haberi olmadan bankadan kredi çekildi, 65 bin lira dolandırıldı

Haberi olmadan bankadan kredi çekildi, 65 bin lira dolandırıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.09.2020 10:51 | Son Güncelleme

Siirt’te yaşayan 28 yıllık öğretmen Ahmet Hikmet Demirel adına, 12 Mart 2020’de internet bankacılığı üzerinden 50 bin lira kredi çekildi.

Siirt’te yaşayan 28 yıllık öğretmen Ahmet Hikmet Demirel adına, 12 Mart 2020’de internet bankacılığı üzerinden 50 bin lira kredi çekildi. Bununla da yetinmeyen dolandırıcılar, 15 bin liralık ek hesabı da boşaltarak kayıplara karıştı. Pandemi nedeni ile bankaların kredi ödemelerini ertelemesinden dolayı durumun farkına yeni varan Demirel, yetkililerin kendisine yardım etmesini bekliyor.
Olay 12 Martta meydana geldi. İddiaya göre, eğitimci Ahmet Hikmet Demirel’in internet bankacılığı hesabını ele geçiren dolandırıcılar, ön onaylı 50 bin liralık kredi çekti. Bu parayı kendi hesaplarına aktaran dolandırıcılar, daha sonra ek hesap limitini arttırıp 15 bin liraya çıkararak buradaki parayı da aldı. Demirel, pandemi nedeni ile bankaların kredi ödemelerini ertelemesinden dolayı durumun farkına yeni vardı. Mağdur., hesabından iki dolandırıcı tarafından 65 bin lira çekildiğini bankadan gelen ihtarnameyle öğrendi. Dolandırıcılık yöntemine maruz kalan Demirel, durumu karakola giderek polis memurlarına bildirdi. İsimleri tespit edilen dolandırıcılar hakkında Siirt Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunuldu. Mağduriyetinin giderilmesi için yetkililerden destek isteyen Demirel, "Siirt’te 28 yıllık eğitimciyi ve tanınan biriyim. 12 Martta bir bankanın internet bankacılığı üzerinden dolandırıldım. Dolandırıldığımı da bankadan gelen ihbarnameyle öğrendim. Adıma tanımlı ön onaylı 50 bin liralık krediyi Dilgeş A. ve Burak B. adlı iki dolandırıcı hesabımdan çaldı ve ayrıca aynı kişiler gece yarısı bir işlem daha yaparak esnek hesabımda bulunan 15 bin lirayı da çekerek beni borçlandırdı. Bu kişileri kesinlikle tanımıyorum. Kredi kartımı Siirt Şubesinde aldığımda bile bana en az 10 imza attıran ve kredi kartımı bu şekilde veren banka, 50 bin liralık kredi ile 15 bin liralık esnek hesabım çalındığında neden beni bilgilendirmedi? Neden tarafıma mobil onay kodu göndermedi? Mağduriyetimin giderilmesini istiyorum. Yetkililerden yardımcı olmalarını bekliyorum" dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Yürekler ağza geldi! Ünlü modacı podyumda yere kapaklandı! Yürekler ağza geldi! Ünlü modacı podyumda yere kapaklandı!
Şişli'de kadını otomobilden attılar! Şişli'de kadını otomobilden attılar!
Adile Naşit ile Osmanlı Padişahı 2. Abdülhamid arasındaki bağa çok şaşıracaksınız Adile Naşit ile Osmanlı Padişahı 2. Abdülhamid arasındaki bağa çok şaşıracaksınız
En Çok Okunan Haberler
Çukur'da Yamaç devri kapandı! Sosyal medyada gündem oldu
Çukur'da Yamaç devri kapandı! Sosyal medyada gündem oldu
İki çocuk annesinin tecavüze uğraması sonrası Başbakan'dan çarpıcı açıklama
İki çocuk annesinin tecavüze uğraması sonrası Başbakan'dan çarpıcı açıklama
Sosyal medyada yayılan video olay oldu: Irkçı kadın tutuklansın
Sosyal medyada yayılan video olay oldu: Irkçı kadın tutuklansın
Hayran kalmışlardı! İsviçre'yi bırakıp, bakın nereye yerleştiler
Hayran kalmışlardı! İsviçre'yi bırakıp, bakın nereye yerleştiler
Fenerbahçe, ''30 gol atacak'' forvetini buldu!
Fenerbahçe, ''30 gol atacak'' forvetini buldu!
Birçok ilde düğmeye basıldı! Çok sayıda gözaltı
Birçok ilde düğmeye basıldı! Çok sayıda gözaltı
İlginizi Çekebilir
Lahanayı vücudunuza sarın ve 1 saat bekletin... Etkisine inanamayacaksınız! Tam bir şifa kaynağı
Lahanayı vücudunuza sarın ve 1 saat bekletin... Etkisine inanamayacaksınız! Tam bir şifa kaynağı
Muhittin Böcek'in sağlık durumu nasıl?
Muhittin Böcek'in sağlık durumu nasıl?
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!
Koronalı hastanın ölüm raporunu paylaşan vekile Koca'dan cevap
Koronalı hastanın ölüm raporunu paylaşan vekile Koca'dan cevap
Koronavirüs hastası hayatını kaybetti, Gaziantep karıştı! 4 polis yaralı
Koronavirüs hastası hayatını kaybetti, Gaziantep karıştı! 4 polis yaralı
Diğer Haberler
Kum fırtınası koronavirüsü taşır mı? Prof. Dr. Hakan Oğuztürk açıkladı
Kum fırtınası koronavirüsü taşır mı? Prof. Dr. Hakan Oğuztürk açıkladı
Son dakika! Türkiye'den Ege'de yeni NAVTEX ilanı
Türkiye'den Ege'de yeni NAVTEX ilanı
Bakan Selçuk'tan anlamlı mesaj: İyi ki varsın öğretmenim
Bakan Selçuk'tan anlamlı mesaj: İyi ki varsın öğretmenim
Son hava durumu tahmini! Meteoroloji uzmanı uyardı: Cuma günü tüm Türkiye'de etkili olacak
Kritik uyarı: Cuma günü tüm Türkiye'de etkili olacak
İstanbul'da su sıkıntısı yaşanacak mı? DSİ'den açıklama
İstanbul'da su sıkıntısı yaşanacak mı?
'Tahtalı Köyü'nün ismini duyan şaşırıyor
Bu köyün ismini duyan şaşırıyor
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.