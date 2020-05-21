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Habertürk TV'de yayına yansıyan yellenme sesi gündem oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.05.2020 23:13 | Son Güncelleme

Habertürk TV'de Veyis Ateş'in sunduğu haber bültenine Prof. Dr Necmettin Ünal ve Prof. Dr Kemalettin Aydın konuk oldu. Yayına yansıyan yellenme sesi yine sosyal medyada gündem oldu. Geçtiğimiz ay yine Veyis Ateş'in programındaki yellenme sesi gündem olmuştu.

Habertürk TV'de yayına yansıyan yellenme sesi gündem oldu

Habertürk TV'deki haber bültenine 'yellenme sesi' damga vurdu. Veyis Ateş'in sunduğu bültene Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr Necmettin Ünal ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr Kemalettin Aydın konuk oldu.

Konuklardan Prof. Dr Kemalettin Aydın konuşurken yayına yansıyan yellenme sesi gündem oldu.

GEÇTİĞİMİZ AY DA YELLENME SESİ GÜNDEM OLMUŞTU

Geçtiğimiz ay yine Veyis Ateş'in sunduğu 'Gündem' programına yellenme sesi yansımış ve sosyal medyada gündem olmuştu. Veyis Ateş yaptığı açıklamada "Evlerden yayın yapıyoruz. Aksıran olabilir tıksıran olabilir" demişti.

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