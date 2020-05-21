Habertürk TV'de yayına yansıyan yellenme sesi gündem oldu

Habertürk TV'deki haber bültenine 'yellenme sesi' damga vurdu. Veyis Ateş'in sunduğu bültene Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr Necmettin Ünal ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr Kemalettin Aydın konuk oldu.
Konuklardan Prof. Dr Kemalettin Aydın konuşurken yayına yansıyan yellenme sesi gündem oldu.
Geçtiğimiz ay yine Veyis Ateş'in sunduğu 'Gündem' programına yellenme sesi yansımış ve sosyal medyada gündem olmuştu. Veyis Ateş yaptığı açıklamada "Evlerden yayın yapıyoruz. Aksıran olabilir tıksıran olabilir" demişti.