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HAC KURALARI ÇEKİLİŞ TARİHİ 2024: Hac kuraları ne zaman çekilecek? Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş açıkladı!

31.10.2023 15:09 | Son Güncelleme:
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Hac kuralarının ne zaman çekileceğini öğrenmek isteyen kişiler internette araştırma yapıyor. Kutsal topraklara ziyarette bulunup hac ibadetini yerine getirmek isteyen kişiler konuya ilişkin yayımlanan bilgileri takip ediyorlar. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, hacı adayları tarafından merakla beklenilen hac kura tarihini duyurdu. İşte, 2024 Hac kura tarihi...

HAC KURALARI ÇEKİLİŞ TARİHİ 2024: Hac kuraları ne zaman çekilecek? Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş açıkladı!

Hac kuralarının ne zaman çekileceği merak konusu oldu. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş konuya dair açıklamada bulundu. Ön kayıtlarını 11 Ekim'de tamamlayan binlerce hacı adayı arama motorlarında yaptıkları sorgulamalara hız verdi. Peki 2024 Hac kuraları ne zaman çekilecek, hangi tarihte? İşte, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın 2024 hac kuraları ile ilgili yaptığı açıklama...

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HAC KURALARI NE ZAMAN ÇEKİLECEK?

Hac kura tarihi belli oldu.

Bilindiği üzere 13 Eylül tarihinde alınmaya başlanan hac ön kayıtlarının 11 Ekim'de sona ermesi planlanıyordu. Hac ön kayıtları, yoğun talep sebebiyle 15 Ekim tarihine kadar alındı.

Hac ön kayıtlarının tamamlanmasının ardından hac kura tarihi de yayımlandı.

Yapılan açıklamaya göre hac kuraları 2 Kasım 2023 Perşembe günü çekilecek.

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HAC KURA SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Hac kura sonuçları ile kesin kayıt yapmaya hakkı kazanan kişiler e-Devlet şifresi ile giriş yaparak Hac Kesin Kayıt Belgesi alacaklar. Bu belge ile ilk müftülükleri ya da acenteler üzerinden kayıt işlemi sağlanabilecek.

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HAC FİYATLARI 2024 AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANIR?

Hac fiyatları 2024 yılı için henüz açıklanmadı. Yeni dönem hac ibadeti için fiyatların kura çekimi sonrasında açıklanması bekleniyor.

Ayrıca geçen yıl açıklanan 1 kişilik hac fiyatları şu şekildeydi:

2 Kişilik Oda 26.000 SAR
3 Kişilik Oda 24.000 SAR
4 Kişilik Oda 22.000 SAR

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