Hac kuraları ne zaman çekilecek? Hac fiyatları ne kadar? Başvurular için son gün!

Hac başvuruları ve kura çekim tarihi, hac ibadetini yerine getirmeye çalışan vatandaşlar tarafından araştırılıyor. 2020'de kurada adı çıkıp koronavirüs nedeniyle hacca gidemeyenlerin, kutsal topraklara doğrudan gitme hakkı olacak. Peki Hac kuraları ne zaman çekilecek? Hac fiyatları ne kadar? İşte merak edilenler...

HAC BAŞVURULARI SONA ERİYOR!

Hac ibadeti için ilk defa kayıt yaptıracak veya kayıtlarını güncelleyecek adayların başvuru işlemleri bugün sona erecek.

Diyanet İşleri Başkanlığınca bu yıl e-Devlet üzerinden yapılan ön kayıt başvuruları, yoğun talep üzerine 31 Ocak'a kadar uzatılmıştı.

HAC KURALARI NE ZAMAN ÇEKİLECEK?

Hacca gidecek adaylar, 15 Şubat'ta katsayıya dayanan kura sistemiyle belirlenecek.

Katsayıları başvuru yaptıkları yıl süresinin iki ile çarpılmasıyla belirlenen adaylardan bu sene başvuran bir, 2 sene önce başvuran 4, 3 sene önce başvuran ise 9 defa kuraya dahil olacak.



