Hac kuraları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Diyanet'ten hac kura sonuçları hakkında açıklama

Müslümanların hac ibadetini yerine getirmek için beklediği hac kura sonuçlarının ne zaman açıklanacağı duyuruldu. Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre kontroller e-Devlet üzerinden gerçekleştirilecek. İşte detaylar...

HAC KURA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ibadetini yerine getirmek isteyen Müslümanlar için son dakika duyurusunu sosyal medya üzerinden yaptı. 2023 yılı hac kura sonuçlarının bugün (8 Mart) açıklanacağı belirtildi.

Kontroller, 22.00 itibarıyla e-Devlet üzerinden yapılacak. e-Devlet uygulamasına T.C. Kimlik Numarası ve şifre ile giriş yapılacak.

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