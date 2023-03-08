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Hac kuraları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Diyanet'ten hac kura sonuçları hakkında açıklama

08.03.2023 11:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hac kura sonuçları, hacca gitmek isteyen Müslümanların bir süredir gündemindeydi. Hac kurasına ilişkin gelişmeler, 6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve diğer illeri etkileyen deprem nedeniyle ertelenmişti. 8 Şubat itibarıyla Diyanet'ten, hac kura sonuçlarına ilişkin açıklama geldi. İşte detaylar...

Hac kuraları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Diyanet'ten hac kura sonuçları hakkında açıklama

Müslümanların hac ibadetini yerine getirmek için beklediği hac kura sonuçlarının ne zaman açıklanacağı duyuruldu. Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre kontroller e-Devlet üzerinden gerçekleştirilecek. İşte detaylar...

HAC KURA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ibadetini yerine getirmek isteyen Müslümanlar için son dakika duyurusunu sosyal medya üzerinden yaptı. 2023 yılı hac kura sonuçlarının bugün (8 Mart) açıklanacağı belirtildi.

Kontroller, 22.00 itibarıyla e-Devlet üzerinden yapılacak. e-Devlet uygulamasına T.C. Kimlik Numarası ve şifre ile giriş yapılacak.

E-DEVLET GİRİŞ EKRANI İÇİN TIKLAYIN


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hac kura

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