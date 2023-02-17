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Hacamat takvimi nedir? Hacamat günleri nedir, ne zaman hacamat yapılır?

07.02.2023 01:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Alternatif tıp yöntemlerinden biri olarak kabul edilen hacamat ülkemizde çok sayıda kişi tarafından tercih edilen bir uygulamadır. Sağlık Bakanlığı onayı bulunan merkezlerde ve yetki verilen kişilerce yapılması gereken bu uygulama için belirlenmiş günler ve saatler bulunmaktadır. Hacamat takvimine uygun olarak işlem yapılması önemli kabul edilen bir konudur. Peki, hacamat hangi günlerde ve saatlerde yapılır?

Hacamat takvimi nedir? Hacamat günleri nedir, ne zaman hacamat yapılır?

Osmanlı döneminde en çok başvurulan tedavi yöntemi olan hacamat günümüzde de rağbet gören bir uygulamadır. Doktor onayı olmadan yapılmaması gereken bu uygulama birçok hastalığın tedavisinde kullanılır. Bazı kişiler bağışıklık sistemini güçlendirmek ve vücuttaki toksinlerde arınma amacı ile de hacamat yaptırır. Tüm alternatif tıp yöntemlerinde olduğu gibi hacamat için de bazı olumsuz etki olasılıkları bulunmaktadır. Özellikle hassas bünyesi olan kişilerin, alerjik reaksiyonları bulunan kişilerin çok dikkat etmesi ve hacamat işlemi yaptırmak istiyorlarsa mutlaka doktorlarından onay almaları gerekmektedir. Aksi takdirde birçok hastalığa şifa olduğu bilinen bu alternatif tedavi uygulaması insan sağlığına zarar verebilir. Hacamat uygulaması için bir önemli bir nokta da hacamatın yaptırılacağı gün ve saat konusudur.

Hacamat ne zaman yapılır?

Hacamat takvimi olarak da anılan hacamat zamanları genel olarak her mevsimdir ancak sünnet olarak bilinen zamanı ilkbahar ve son bahar olarak kabul edilmektedir. Ay'ın dolunay hâline geldiği gün hacamat için önemli bir gündür. Çünkü uygulama dolunay hâlindeki ayın küçülmeye başladığı zaman dilimi içinde yapılmalıdır. Bunun nedenini, Ay'ın dolunay hâlindeyken Ay'ın çekim gücü etkisiyle vücuttaki toksin maddelerin cilt yüzeyine en yakın olduğu dönem olduğu olarak düşünülür.

Hacamat nedir, nasıl yapılır? Hacamat nedir, nasıl yapılır?

Hacamat günleri ne zaman?

Sünnet olduğu kabul edilen hacamat işlemi gerekli olmadıkça yaptırılmamalı yaptırılacaksa da belirlenmiş olan günlerde hacamat takvimine göre sıkıntı yaşanan organların bulundukları ya da temsil ettikleri alana uygulanması tavsiye edilir. İslami ülkelerde daha sık olarak kullanılan bu uygulama için en hayırlı günlerin pazartesi, salı ve perşembe günleri olduğuna inanılmaktadır. Bu günler hacamat günleri olarak kabul edilmiştir. Acil bir durum söz konusu ise diğer günlerde de hacamat yaptırılabilir. Örnek olarak 2023 yılı için hacamatta altın gün 6 Haziran Salı günü olarak hesaplanmıştır. Bunun dışında 2023 yılı için en etkili olduğu hesaplanan hacamat günleri her ay için farklı olarak verilmektedir. 2023 Hacamat takvimi:

  • 2023 Ocak: 9, 12, 14, 16, 17, 19, 21, 22 Ocak
  • 2023 Şubat: 6, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 19, 20 Şubat
  • 2023 Mart: 7, 9, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 19, 20, 21 Mart
  • 2023 Nisan: 6, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 20 Nisan
  • 2023 Mayıs: 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 16, 18, 20 Mayıs
  • 2023 Haziran: 6 Haziran (hacamatta altın gün)

Hacamat hangi saatlerde yapılır?

Hicri takvime göre belirlenen hacamat takvimi doğrultusunda tedavi amaçlı olan hacamat hangi günde ya da hangi saatte olduğu fark etmeksizin yaptırılabilir. Ancak hicri ayın ilk beş günü ve son beş günü uygulanmaması gerekir. Saat olarak ise güneşin doğmasından bir saat sonra başlayan iki saat içindeki süre uygun görülmüştür. Bu durumun mümkün olmadığı durumlarda öğlen saatlerinden ikindi saatleri arasında bir zaman diliminde hacamat işlemi yapılabilir.


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