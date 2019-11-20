HABER

Hacettepe Üniversitesi sağlık alanında dünyanın en iyileri arasında

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.11.2019 09:12 | Son Güncelleme

Hacettepe Üniversitesi, uluslararası derecelendirme kuruluşu "THE" tarafından açıklanan tıp ve sağlık alanındaki sıralamada dünya üniversiteleri arasında 251-300 bandında yer aldı - Rektör Prof. Dr. Haluk Özen: - "Üniversitemiz, bu yükselişine ve araştırma alanında yürüttüğü çalışmalarına hız kesmeden devam edecek"

Hacettepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Haluk Özen, üniversitelerinin uluslararası derecelendirme kuruluşu Times Higher Education (THE) tarafından açıklanan “tıp ve sağlık" alanındaki sıralamada dünya üniversiteleri arasında 251-300 bandında yer aldığını bildirdi.

Prof. Dr. Özen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, THE üniversite sıralama sisteminin alan sıralamalarını açıkladığını belirtti.

"Tıp ve sağlık" alan sıralamasında yer alan toplam 775 üniversite içerisinde Türkiye'den ilk 300'de bir, ilk 500'de üç, toplamda 22 üniversitenin listeye girmeye hak kazandığını kaydeden Özen, bunlardan 16'sının devlet, 6'sının ise vakıf üniversitesi olduğunu söyledi.

Hacettepe Üniversitesinin bu alanda dünyada 251-300 bandında yer alarak büyük başarı gösterdiğini belirten Özen, Hacettepe'nin YÖK'ün açıkladığı bir araştırma üniversitesi olarak hedeflerine ulaşma konusunda önemli ilerlemeler kaydettiğini belirtti.

Özen, üniversitenin öğretim üyelerinin, nitelikli bilimsel yayın sayısı ve atıf puanları konusunda önemli başarılar elde ettiğine işaret ederek, öğretim üyesi başına düşen proje sayısında son iki yılda iki katından fazla artış yaşandığını ifade etti.

Doktoralı mezun sayısının artması hedefi doğrultusunda da önemli çalışmalar yürüttüklerini bildiren Özen, "Üniversitemizin sağlık alanında THE gibi önemli bir sıralama kuruluşunun 251-300 bandında yer alması bizleri son derece mutlu etti. Üniversitemiz, araştırma alanında yürüttüğü çalışmalarına hız kesmeden devam edecektir." dedi.

THE "tıp ve sağlık" alan sıralamasına göre, 401-500 bandında ise İstanbul Üniversitesi ve Koç Üniversitesi yer aldı.

PARTNERŞok iddia! 'Evliyken başka adamlarla...'Şok iddia! 'Evliyken başka adamlarla...'
Kara kartal aşığı Nuh’un tek isteği Beşiktaş stadyumunda maç izlemekKara kartal aşığı Nuh’un tek isteği Beşiktaş stadyumunda maç izlemek
Terör örgütüne büyük darbe! 10 terörist öldürüldüTerör örgütüne büyük darbe! 10 terörist öldürüldü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
hacettepe THE sıralaması

En Çok Okunan Haberler

Ekipler tam 4 saat mücadele etti! 4 milyon liralık zarar!

Ekipler tam 4 saat mücadele etti! 4 milyon liralık zarar!

6 ay önce evlendiği eşini tüfekle başından vurdu!

6 ay önce evlendiği eşini tüfekle başından vurdu!

Bakan'dan EYT açıklaması!

Bakan'dan EYT açıklaması!

A Milli Takım'ın muhtemel rakipleri belli oldu

A Milli Takım'ın muhtemel rakipleri belli oldu

Bir kent diken üstünde! Sokaklar ablukaya alındı

Bir kent diken üstünde! Sokaklar ablukaya alındı

Patenci çocuğa meydan dayağı! Esnaf elinden zor aldı!

Patenci çocuğa meydan dayağı! Esnaf elinden zor aldı!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

MEB'den '10 Kasım' açıklaması: O müdürler görevden uzaklaştırıldı

MEB'den '10 Kasım' açıklaması: O müdürler görevden uzaklaştırıldı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Büşra Nur Çalar kimdir?

Büşra Nur Çalar kimdir?

Uzman çavuş ve eşi, çocuklarının gözü önünde öldürüldü

Uzman çavuş ve eşi, çocuklarının gözü önünde öldürüldü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Tatvan’da PKK'ya ait silah ve mühimmat ele geçirildi! Böyle gömmüşler

Tatvan'da bulundu! Böyle gömmüşler

Terör örgütüne büyük darbe! 10 terörist öldürüldü

Terör örgütüne büyük darbe! 10 terörist öldürüldü

Balıkesir ve Kırklareli'nde düzensiz göçmenler yakalandı

Balıkesir ve Kırklareli'nde düzensiz göçmenler yakalandı

Manisa'da korkunç olay! Eşi tarafından vurulduğu iddia edilen kadın öldü

Sesi duyan polisi aradı, korkunç olay ortaya çıktı

Bolivya'da yeni kriz: Gıda ve yakıt sıkıntısı

Bolivya'da gıda ve yakıt sıkıntısı

Bolivya'da parlamento devlet başkanlığı seçimleri için toplanacak

Bolivya'da parlamento devlet başkanlığı seçimleri için toplanacak

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.