HABER

Hackerlar 29 milyon Facebook kullanıcısının bilgilerine sızdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.10.2018 22:18 | Son Güncelleme

Hackerlar 29 milyon Facebook kullanıcısının bilgilerine sızdı

Sosyal paylaşım sitesi Facebook, hackerların güvenlik açığı nedeniyle 29 milyon kullanıcının bilgilerine sızdığını doğruladı.

Facebook'tan yapılan yazılı açıklamada, güvenlik açığından faydalanan kötü niyetli kişilerin 29 milyon hesaba eriştiğini tespit ettiklerini duyurdu.

Facebook'un üçüncü parti ile WhatsApp ve Instagram gibi uygulamalarının söz konusu olaydan etkilenmediği belirtildi.

Açıklamada, olaydan etkilenen kullanıcıların hesaplarına bilgilendirme mesajı gönderileceği ifade edildi.

ABD'nin Federal Soruşturma Bürosu'nun (FBI) konu ile ilgili soruşturma başlattığı kaydedildi.

Facebook, 28 Eylül Cuma günü sosyal medya platformunun "Farklı Görüntüle" özelliğindeki bir güvenlik açığını kullanan kötü niyetli kişilerin en az 50 milyon kullanıcı hesabının erişim bilgilerini ele geçirmiş olabileceği yönünde açıklama yapmıştı.

Olayın ardından risk altında olduğu belirlenen 40 milyon kullanıcının daha hesapları askıya alınmıştı.

PARTNERİnsanların engelleriyle de güzel olduğunu tüm dünyaya gösteren geleneksel Japon sanatı: 'Kintsugi'İnsanların engelleriyle de güzel olduğunu tüm dünyaya gösteren geleneksel Japon sanatı: 'Kintsugi'
ABD'li Rahip Brunson evinden ayrıldı, ABD'ye gidiyorABD'li Rahip Brunson evinden ayrıldı, ABD'ye gidiyor
İstanbul-Malatya uçağı, Diyarbakır'a zorunlu iniş yaptı (2)İstanbul-Malatya uçağı, Diyarbakır'a zorunlu iniş yaptı (2)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Facebook güvenlik açığı

En Çok Okunan Haberler

Reuters son dakika olarak duyurdu: Brunson, ABD'ye gitmek üzere uçakta

Reuters son dakika olarak duyurdu: Brunson, ABD'ye gitmek üzere uçakta

Devlet Bahçeli'den Brunson'ın tahliye kararının ardından flaş sözler

Devlet Bahçeli'den Brunson'ın tahliye kararının ardından flaş sözler

Dolar ne kadar? Dolar düştü mü yükseldi mi? 12 Ekim dolar yorumları

Dolar ne kadar? Dolar düştü mü yükseldi mi? 12 Ekim dolar yorumları

Başvurmayan yandı! Bakan açıkladı süre uzatılmayacak

Başvurmayan yandı! Bakan açıkladı süre uzatılmayacak

Brunson'ın tahliyesi sonrası Fatih Portakal'dan olay mesaj

Brunson'ın tahliyesi sonrası Fatih Portakal'dan olay mesaj

Brunson kararının ardından Trump'tan ilk açıklama geldi

Brunson kararının ardından Trump'tan ilk açıklama geldi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Şırnak'tan kötü haber geldi: 12 asker yaralı

Şırnak'tan kötü haber geldi: 12 asker yaralı

ABD'li Rahip Brunson evinden ayrıldı, ABD'ye gidiyor

ABD'li Rahip Brunson evinden ayrıldı, ABD'ye gidiyor

Kan donduran itiraflar! Hastanede tecavüz edildi...

Kan donduran itiraflar! Hastanede tecavüz edildi...

Brunson kararı sonrası Türkiye-ABD arasında ilk görüşme!

Brunson kararı sonrası Türkiye-ABD arasında ilk görüşme!

İstanbul Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yangın!

İstanbul Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yangın!

Brunson'ın tahliyesi sonrası Fatih Portakal'dan olay mesaj

Brunson'ın tahliyesi sonrası Fatih Portakal'dan olay mesaj

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.