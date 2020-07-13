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  4. Hadımköy'de 'pes' dedirten manzara! 48 yolcu çıktı

Hadımköy'de 'pes' dedirten manzara! 48 yolcu çıktı

YAŞAM HABERLERİ  | 13.07.2020 09:31 | Son Güncelleme

İstanbul Hadımköy'de denetim yapan polis ekipleri, halk otobüsüne 48 yolcunun aynı anda bindiğini tespit etti. Tutunacak yer kalmayan otobüsün denetim anı kameralara yansıdı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Uygulama Ekipler Amirliği ekipleri 3’te 1 kuralına uygun olacak şekilde toplu taşımada yolcu taşımacılığı denetimlerine devam ediyor. Hadımköy Yolu’nda halk otobüslerinde denetimler yapan ekiplerinin sınırlı yolcu taşıma kuralına uyulmadığını belirledi. Durdurulan bir halk otobüsünden toplam 48 yolcu çıktı. Halk otobüs sürücülerine İl Hıfzıssıhha Kanununa uymamaktan tutanak en fazla verilecek ceza 3 bin 150 Türk Lirası olacak şekilde tutanak düzenlendi.

Fazla yolcu taşıyan sürücülerden biri ise sınırlama kuralından haberdar olmadığını iddia etti. (İHA)

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