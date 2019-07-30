HABER

Hafif ticari araç, demir bariyere çarptı; sürücü ve yeğeni yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 30.07.2019 15:06 | Son Güncelleme

BURSA'da sürücüsünün kontrolünden çıkan hafif ticari araç, yol kenarındati demir bariyere çarptı.

Mehmet İNAN/ BURSA, (DHA)- BURSA'da sürücüsünün kontrolünden çıkan hafif ticari araç, yol kenarındati demir bariyere çarptı. Kazada araç sürücü Ramazan Demir (45) ile yeğeni Halil Demir (14) yaralandı.

Kaza, sabah 10.00 sıralarında merkez Nilüfer İlçesi Bursa-İzmir karayolu Hasanağa kavşağında meydana geldi. Fırında çalışan Ramazan Demir, yeğeni Halil Demir'i yanına alarak 16 YE 770 plakalı hafif ticari araçla marketlere ekmek dağıtmaya çıktı. Hasanağa Kavşağı'nda Ramazan Demir'in kontrolünden çıkan hafif ticari araç, yol kenarında bulunan bariyere çarptı. Araçta sıkışan Demir ve yeğeninin yardımına diğer sürücüler koştu. Araçtan çıkarılan yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekipler itarafından Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

İlk kez gören botanik bahçesi sanıyor! Ancak burası...İlk kez gören botanik bahçesi sanıyor! Ancak burası...
Alacak verecek davası kanlı bittiAlacak verecek davası kanlı bitti
Piyasaya sahte para süren 2 kişi yakalandıPiyasaya sahte para süren 2 kişi yakalandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Falcao'dan şoke eden talep! G.Saray...

Falcao'dan şoke eden talep! G.Saray...

G.Saray yönetimine büyük darbe! Seçime gidiliyor

G.Saray yönetimine büyük darbe! Seçime gidiliyor

Pakistan'da askeri uçak düştü: 17 ölü

Pakistan'da askeri uçak düştü: 17 ölü

1071 akademisyenden ortak bildiri: AYM skandal bir karara imza atmıştır

1071 akademisyenden ortak bildiri: AYM skandal bir karara imza atmıştır

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Şoför 15 yaşında, yolcuların tümü de çocuk! Bu halde bulundular!

Şoför 15 yaşında, yolcuların tümü de çocuk! Bu halde bulundular!

Ailenin yürek yakan dramı! Geceleri uyuyamıyorlar

Ailenin yürek yakan dramı! Geceleri uyuyamıyorlar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Genç öğretmen kendini asarak yaşamına son verdi

Genç öğretmen kendini asarak yaşamına son verdi

Manisa'da çöpte bebek cesedi bulundu

Vahşet! Çöpten kötü koku gelince ortaya çıktı

Burası ne Ege ne de Akdeniz! Tıklım tıklım

Burası ne Ege ne de Akdeniz! Tıklım tıklım

Bahçelievler'de kan donduran olay! Eve geldiğinde babasını kanlar içerisinde buldu!

Eve geldiğinde babasını kanlar içerisinde buldu!

Kayınpeder dehşeti! Damadını kasıklarından bıçakladı!

Damadını kasıklarından bıçakladı!

Çorum'da feci kaza! Faciayı çevredeki vatandaşlar önledi!

Faciayı çevredeki vatandaşlar önledi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.