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Hafif ticari araç, tankere çarptı: 3 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.11.2019 22:12 | Son Güncelleme

TRABZON'un Yomra ilçesinde boş tankere arkadan çarpan hafif ticari araçtaki 3 kişi, yaralandı.

Hafif ticari araç, tankere çarptı: 3 yaralı

YOMRA(Trabzon), (DHA)- TRABZON'un Yomra ilçesinde boş tankere arkadan çarpan hafif ticari araçtaki 3 kişi, yaralandı.
Kaza, saat 13.00 sıralarında ilçeye bağlı Kaşüstü Mahallesi, Karadeniz Sahil yolunda meydana geldi. Trabzon'dan Rize yönüne giden H.E.S. yönetimindeki 61 LG 496 plakalı hafif ticari araç, önünde giden H.Ç. yönetimindeki 35 AH 5757 plakalı boş tankere arkadan çarptı. Kazada, hafif ticari aracın sürücüsü H.E.S. ile yakınları A.S. ve E.S. yaralandı.
İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalede bulunduğu yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların, sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Hafif ticari araç, tankere çarptı: 3 yaralı

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