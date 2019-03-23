Hafif ticari araç, tünel üstünden aşağı uçtu: 3 yaralı

KOCAELİ'nin Derince ilçesinde, iddiaya göre önüne çıkan cipe çarpmamak için sürücüsünün manevra yaptığı hafif ticari araç, tünel üzerinden aşağı uçtu, 3 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde D-100 yolu Deniz Mahallesi Derince Tüneli üzerindeki Hürriyet Caddesi üzerinde meydana geldi. İzmit istikametine giden Mohammad Alsırrı (28) yönetimindeki 41 BA 546 plakalı hafif ticari araç, iddiaya göre aniden önüne çıkan Ümit Esgin yönetimindeki 41 B 3269 plakalı cipe çarpmamak için direksiyon kırdı. Bu sırada sürücüsünün kontrolden çıkan hafif ticari araç, önüne çıkan cipe çarptıktan sonra tünel üzerindeki bariyerleri aşarak yaklaşık 10 metrelik yükseklikten D-100 yolu Ankara istikametine düştü.

Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hafif ticari aracın sürücüsü Mohammad Alsırrı ve arka koltuktaki Enes Canlı (28) araçtan kendi imkanlarıyla çıkarken, olay yerine gelen itfaiye ekipleri araçta sıkışan Rüştiye Atılır'ı (20) bulunduğu yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Polis ekipleri, cipin sürücüsü Ümit Esgin'i ifadesini almak üzere polis merkezine götürdü.

Kaza sırasında kırılan demir korkuluk, D-100 yolu üzerinde asılı kaldı. Olay yerine çağırılan iş makinesi yardımı ile korkuluk bulunduğu yerden alınırken, iş makinesinin çalışması sırasında D-100 yolu Ankara istikameti kısa süreliğine trafiğe kapatıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

