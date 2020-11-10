HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Hafife almayın! Çocuklar ve yaşlılar risk altında

Hafife almayın! Çocuklar ve yaşlılar risk altında

SAĞLIK HABERLERİ  | 10.11.2020 07:48 | Son Güncelleme

Havaların soğumasıyla artan zatürre vakaları, bağışıklık sistemini baskılayan ciddi bir rahatsızlık. Zatürrenin en çok çocukları ve yaşlıları etkilediğini söyleyen Göğüs Hastalıkları Uzm. Dr. Salih Bilgin, "Zatürre, böbrek, şeker, kalp veya akciğer hastalığı gibi kronik bir sağlık sorununa sahip olanlarda, sigara kullananlarda ve bağışıklık sistemini baskılayan bir hastalık veya ilaç kullanımı varlığında daha sık görülüyor" açıklamasında bulundu.

Hafife almayın! Çocuklar ve yaşlılar risk altında

Akciğer dokusunun iltihaplanmasıyla ortaya çıkan zatürre, bakteriler başta olmak üzere çeşitli mikroorganizmalara bağlı meydana geliyor. Akciğerlerdeki hava almamıza yarayan ‘alveol’ denilen keseciklere kadar ulaşan mikroplar, burada iltihaba yol açıyor. Uzmanlar zatürreye karşı özellikle çocukları, 65 yaş üstü kişileri ve kronik hastalığı olanları uyarıyor.

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Salih Bilgin zatürre konusunda bilgi verdi. Zatürrenin hızlı ve kolay bir şekilde yayılan bulaşıcı bir rahatsızlık olduğunun bilindiğini söyleyen Dr. Salih Bilgin, “Zatürreye yakalanan her 100 kişiden 5’i hayatını kaybederken; Dünya Sağlık Örgütü’nün verilerine göre de, dünyada her yıl 100 kişiden 2’si zatürreye yakalanıyor. Akciğer dokularının iltihaplanması olarak bilinen zatürre, öksürük, balgam, göğüs ağrısı, yüksek ateş ve nefes darlığı şikayetleriyle kendini ele veriyor. Kimi zaman ise sadece ateş veya öksürük başlangıç şikayetleri olabiliyor. Bazı kişilerde ise akciğerle ilgili şikayetlerden çok, baş ağrısı, ishal gibi akciğer dışı şikayetlerin ön planda olabiliyor. Yaşlı kişilerde belirgin bir şikayet olmadan da zatürre görülebiliyor. Kişinin zatürre geçirdiği genel durum bozukluğunun araştırılması sırasında da ortaya çıkabiliyor. Zatürre, özellikle çocuklarda, 65 yaş üstü yaşlılarda, böbrek, şeker, kalp veya akciğer hastalığı gibi kronik bir sağlık sorununa sahip olanlarda, sigara kullananlarda ve bağışıklık sistemini baskılayan bir hastalık veya ilaç kullanımı varlığında daha sık görülüyor” diye konuştu.

KİMLER ZATÜRRE AŞISI YAPTIRMALI?

Zatürrenin önlenmesinde öncelikle altta yatan kronik hastalıkların kontrol altına alınması, dengeli beslenme, hijyenik önlemler ile sigara ve alkol gibi alışkanlıkların kontrolünün önem taşıdığını belirterek, “Uzmanlar, risk altındaki kişilerin yıllık grip aşısı yaptırmalarını öneriyor. Pnömokok aşısının (zatürre aşısı) yapılabileceği kişiler ise 65 yaş ve üzeri olanlar, bağışıklık sistemi yetersiz olan dalağı alınmış kişiler, bazı kan hastalıkları, kronik böbrek hastalığı bulunanlar ve organ nakli yapılmış olanlar, AIDS taşıyıcısı erişkinler, kalp hastalığı, akciğer hastalığı, şeker hastalığı, alkolizm, karaciğer yetmezliği gibi kronik hastalığı olanlardır” şeklide konuştu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Modern Dünyada Bankacılık: İnternet BankacılığıModern Dünyada Bankacılık: İnternet Bankacılığı
Koronavirüs tanı kitlerinde yeni dönemKoronavirüs tanı kitlerinde yeni dönem
AUZEF not hesaplama nasıl yapılır?AUZEF not hesaplama nasıl yapılır?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Türkiye ve Azerbaycan arasında koridor oluşuyor
Türkiye ve Azerbaycan arasında koridor oluşuyor
Türkiye bu skandalla çalkalanmıştı! Aradan yıllar geçti ama...
Türkiye bu skandalla çalkalanmıştı! Aradan yıllar geçti ama...
Kimse farkında değil! Tuvalete cep telefonu ile giriyorsanız mutlaka okuyun
Kimse farkında değil! Tuvalete cep telefonu ile giriyorsanız mutlaka okuyun
Hazine ve Maliye Bakanlığı görevine Lütfi Elvan atandı
Hazine ve Maliye Bakanlığı görevine Lütfi Elvan atandı
Sevilen dizi ekrana veda ediyor! Yerine gelen dizi belli oldu
Sevilen dizi ekrana veda ediyor! Yerine gelen dizi belli oldu
Karabağ'da zafer haberi geldi! Yenilgiyi kabul ettiler
Karabağ'da zafer haberi geldi! Yenilgiyi kabul ettiler
İlginizi Çekebilir
Her eve lazım şifa dolu bitki ağız kokusuna son verir, libidoyu artırır
Her eve lazım şifa dolu bitki ağız kokusuna son verir, libidoyu artırır
Gençler tehlike altında! Kolon kanserinin en büyük nedeni...
Gençler tehlike altında! Kolon kanserinin en büyük nedeni...
Baş ağrısıyla vedalaşın! Şakaklarınıza bu doğal yağı sürerek...
Baş ağrısıyla vedalaşın! Şakaklarınıza bu doğal yağı sürerek...
Erkeklerde büyük etki gösteriyor! Cinsel performansı...
Erkeklerde büyük etki gösteriyor! Cinsel performansı...
Maskede TSE standardı uyarısı! İki maske üst üste takılır mı?
Maskede TSE standardı uyarısı! İki maske üst üste takılır mı?
Ekim ayı hangi günler hacamat için uygundur?
Ekim ayı hangi günler hacamat için uygundur?
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Koronavirüs tanı kitlerinde yeni dönem
Koronavirüs tanı kitlerinde yeni dönem
Bu belirtilere dikkat! Nedeni bilinmeyen kansızlık...
Bu belirtilere dikkat! Nedeni bilinmeyen kansızlık...
Bamya tohumunun faydaları nelerdir? Nasıl tüketilir?
Tümör hücrelerinin düşmanı bamya tohumu!
Şok diyet uyarısı: Koronavirüs sürecinde sakın yapmayın
Şok diyet uyarısı: Koronavirüs sürecinde...
Meğer fark etmemişiz! Aldığınız zeytinyağının rengi yemyeşilse...
Meğer fark etmemişiz! Aldığınız zeytinyağının rengi yemyeşilse...
Süte hile karıştı! Açık satılan sütte kimyasal şoku
Süte hile karıştı! Açık satılan sütte kimyasal şoku
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.