Hafıza 15 Temmuz Müzesi açıldı! Hande Fırat'ın telefonu da orada!

Bu mekanın şehre kazandırılmasında emeği geçenleri tebrik eden Erdoğan, bu vesileyle bu köprüde şehit olanlar başta olmak üzere tüm şehitlere Allah'tan rahmet, gazilerin her birine sağlıklı, uzun ömürler diledi.

İktidar olduk, ilk işim önce Çanakkale Şehitliği'ni mamur hale getirmek şehitlerimize yakışır şekilde orayı ele almak oldu. Orası on yıllarca ihmallerin kurbanı olmuştu.

Çünkü tarih, bir milletin sadece mazisi değil, istikbalinin de pusulasıdır. Biz geçmişimize bakınca sadece ibret almayız aynı zamana kuvvet alırız, cesaret ve ilham alırız. Bunun için devlet olarak her fırsatta tarihimizle bağlarımızı güçlendirecek insanımıza tarih bilinci aşılayacak projeleri hayata geçirmeye çalışıyoruz.

Bilhassa da birilerinin unutturmaya çalıştığı zaferlere, kahramanlıklara hatta dramlara özel önem veriyoruz. Üç sene önce Kut'ül Amare Zaferi'mizin 100. yıl dönümünü bu anlayışla ilk kez kutladık. Malazgirt Zaferi'mizi, Çanakkale Destanı'mızı yine bu bilinçle her sene büyük bir coşkuyla kutluyoruz. Son dönem siyasi tarihimize damga vurmuş 27 Mayıs, 12 Eylül, 28 Şubat gibi utanç sahnelerini de ibret vesikası olarak yine bu anlayışla yeniden hatırlıyor, hatırlatıyoruz."

Henüz 17 yaşında körpe bir fidanken babasıyla beraber şehadete yürüyen Abdullah Tayyip Olçok'u nasıl unutabiliriz? O gece FETÖ'cü alçakların şehit ettiği 251 vatandaşımızın her birinin ayrı bir hikayesi var. Sadece bu köprü üzerinde şehit düşen 35 kardeşimizin mücadeleleri, o gece tüm Türkiye sathında yaşanan kahramanlıkların bir özeti gibidir. 15 Temmuz ihaneti ve milletimizin bu ihanete verdiği cevap, bizim için nesilden nesile aktarılması gereken kutlu bir emanettir. Bu emanete sahip çıkmak ise hepimizin boynunun borcudur."

Ben 45 yaşındayım, 80 ve 15 Temmuz darbelerini gördüm. Çocuklarımız bunları yaşamasın. Aldığımız her son dakikanın her şeyi belli. RTÜK kayıtlarından da görebilirler. İşimizi yaptık. Dolayısıyla işimizi yaparken insanların öldürüldüğü bombaların atıldığı görüldü. Benim için çok duygusal bir an.