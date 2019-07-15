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"Hafıza 15 Temmuz Müzesi" açılıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.07.2019 22:41 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminde şehit edilenlerin ve gazilerin hatıralarının yaşatılacağı, eşyalarının sergilendiği müzenin açılış törenine katılıyor

İSTANBUL (AA) - Hafıza 15 Temmuz Müzesi, FETÖ mensuplarınca gerçekleştirilen hain darbe girişiminin üçüncü yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı etkinlikle açılıyor.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün Anadolu Yakası girişinde 15 Temmuz Şehitler Makamı'nın hemen altında bin 500 metrekarelik alana inşa edilen Hafıza 15 Temmuz Müzesi açılış töreni başladı.

Açılış töreni, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasıyla başladı.

Ellerinde Türk bayraklarıyla alana gelen vatandaşlar, Erdoğan'a destek verirken, bazıları da "İşte ordu, işte komutan" şeklinde slogan attı. Şehit yakınları ve gazilerin de katıldığı programda kimi vatandaşların 15 Temmuz veya ay-yıldız baskılı tişört giydiği görüldü.

- Müzede şehitlerin ve gazilerin hatıraları yaşatılacak

Girişinde "Unutma" yazısı ile 15 Temmuz şehitlerinin isimleri ve onları temsilen tavandan sarkan beyaz güvercinler bulunan, bin 500 metrekarelik alanda oluşturulan müzede, 15 Temmuz darbe girişiminde şehit edilenlerin ve gazilerin hatıraları yaşatılacak, eşyaları sergilenecek. Müzede ayrıca dünya darbeler tarihi, sömürgecilik tarihine dair bilgiler de yer alacak.

Bu arada, 15 Temmuz Şehitler Makamı'nın çevresine şehitlerin fotoğraflarının resmedildiği, adlarının yazıldığı dövizler yerleştirildi. Vatandaşlar, açılış öncesinde 15 Temmuz fotoğraf sergisini gezdi.

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