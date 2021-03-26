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Hafriyat kamyonu devrildi: 1 yaralı

26.03.2021 23:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla’nın Bodrum ilçesinde devrilen hafriyat kamyonunun sürücüsü yaralandı.Kaza, akşam saatlerinde Göltürkbükü-Torba yolunda yaşandı.

Hafriyat kamyonu devrildi: 1 yaralı

Muğla’nın Bodrum ilçesinde devrilen hafriyat kamyonunun sürücüsü yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde Göltürkbükü-Torba yolunda yaşandı. Göltürkbükü’nden Torba Kavşağına doğru seyir halindeki Bilal K. yönetimindeki kamyon, Torba limanına ayrılan yol kavşağında sürücüsünün kontrolünden çıktı. Devrilerek sürüklenen kamyonun sürücüsü kazada yaralandı. Kamyonun dorsesindeki toprak ise yol kenarına döküldü. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı sürücü hastaneye kaldırılırken, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Polisin yolda güvenlik önlemi alması sonrası, kaza yapan araç yoldan kaldırılarak trafik akışı normale döndürüldü.

Hafriyat kamyonu devrildi: 1 yaralı

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