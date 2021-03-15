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  4. Hafriyat kamyonu park halindeki oto kurtarma aracına çarptı: 1 yaralı

Hafriyat kamyonu park halindeki oto kurtarma aracına çarptı: 1 yaralı

15.03.2021 04:59 | Son Güncelleme:
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Hafriyat kamyonu park halindeki oto kurtarma aracına çarptı: 1 yaralı

Hasdal-Kemerburgaz yolunda meydana gelen trafik kazasında hafriyat kamyonunun park halindeki oto kurtarma aracına çarpması sonucu kamyon sürücüsü yaralandı.

Hasdal-Kemerburgaz yolunda meydana gelen trafik kazasında hafriyat kamyonunun park halindeki oto kurtarma aracına çarpması sonucu kamyon sürücüsü yaralandı. Yaralanan sürücünün hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.
Kaza saat 03.50’de Eyüpsultan İlçesi Hasdal-Kemerburgaz yolu Alibeyköy istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Yücel Gören idaresindeki 34 BF 4968 plakalı hafriyat kamyonu park halindeki 13 KA 174 plakalı oto kurtarma aracına çarptı. Çarpmanın etkisiyle hafriyat kamyonu sürücüsü içeride sıkıştı. Kazanın olduğunu gören sürücüler durumu hemen polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ve sağlık ekipleri yaralı sürücüyü sıkıştığı yerden çıkararak hastaneye götürdü.
Kazada hafriyat kamyonun büyük oranda zarar gördüğü tespit edildi. Yaşanan kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Hafriyat kamyonu park halindeki oto kurtarma aracına çarptı: 1 yaralı

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