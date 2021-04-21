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Hafta içi akşam yasağı ne zaman? Cumartesi ve pazar sokağa çıkma saatleri belli oldu

21.04.2021 16:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 13 Nisan’da gerçekleşen Kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada hafta içi akşam yasağının saatlerinde düzenlemeye gidildiğini açıkladı. 81 ilde uygulanan hafta içi akşam sokağa çıkma yasağı, artan koronavirüs vakaları nedeniyle daha erken saatlere çekildi.

Hafta içi akşam yasağı ne zaman? Cumartesi ve pazar sokağa çıkma saatleri belli oldu

Kabine toplantısının ardından açıklanan 15 günlük kısmi kapanma kararının içinde hafta içi akşam yasağı da bulunuyor. Daha önceleri saat 21.00’da uygulanan akşam sokağa çıkma yasağı saatleri İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ilin valiliklerine gönderilen genelge ile değiştirildi.

HAFTA İÇİ AKŞAM YASAĞI NE ZAMAN?

Türkiye’de koronavirüs vakalarında 3. pik yaşanıyor. Nüfusa göre 100 binde vaka sayısına göre, renklere ayrılan Türkiye haritasında artık hiç mavi il kalmadı. Vakalarda görülen rekor sayılar yeni önlemlerin alınması gereğini doğurdu.

12 Nisan’da gerçekleşen Bilim Kurulu toplantısının tavsiyelerinin değerlendirildiği Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısında koronavirüsle mücadele kapsamında yeni tedbirlere imza atıldı.

Bu kapsamda daha önce saat 21.00’de başlayan akşam sokağa çıkma yasağının saati geriye çekildi ve yasağın başlaması saatinin 19.00 olduğu açıklandı.

Akşam 19.00’da başlayan yasak sabah saat 05.00’da son buluyor.

HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN?

Kısmi kapanma kararları kapsamında hafta sonu sokağa çıka kısıtlamaları da yerini aldı. Cuma akşamı saat 19.00’da başlayan hafta sonu sokağa çıkma yasağı Pazartesi sabah saat 05.00’e kadar devam edecek.

Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu Cumartesi ve Pazar günlerinde

Bakkal, manav, market, kasap ve kuruyemişçiler saat 10.00 ile 17.00 arasında hizmet verebilecek.

65 yaş üstü ve 18 yaş altında olanlar hariç, vatandaşlar zorunlu ihtiyaçlarını almak için ikametlerine en yakın bakkal, manav, market, kasap ve kuruyemişçilere gidebilecekler.

Diğer yandan online satış yapan bakkal, manav, market, kasap ve kuruyemişçiler belirtilen saatler içinde evlere/adrese servis yapabilecek.

Hafta içi akşam yasağı ne zaman? İşte cumartesi ve pazar sokağa çıkma saatleri

HAFTA İÇİ MARKETLER SAAT KAÇTA AÇILIYOR, KAÇTA KAPANIYOR?

Sokağa çıkma kısıtlamasının saatlerinin değişmesiyle birlikte, marketlerin açılış kapanış saatlerinde de değişikliğe gidildi.

Bu kapsamda marketler hafta içi saat 10.00’da açılıyor ve akşam 18.00’de kapanıyor.

HAFTA SONU MARKETLER SAAT KAÇTA AÇILIYOR, KAÇTA KAPANIYOR?

Hafta sonu saat 10’da açılan marketler saat 17.00’ye kadar hizmet vermeye devam ediyor.


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koronavirüs (Covid-19)

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