Kademeli Normalleşme döneminin ardından bugün gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nda alınan kararlar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklandı. Kamuoyuna açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasına ilişkin açıklama yaptı. Bunun üzerine vatandaşlar, hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı kalktı mı? Hafta içi ve hafta sonu kısıtlama saatleri değişti mi? Hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma kısıtlama saatleri kaç oldu? sorularıyla araştırma yapmaya başladı. Merak edilen tüm soruların yanıtını haberimizde bulabilirsiniz. İşte hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma saatleri...

HAFTA İÇİ VE HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA SAATLERİ

Bugün gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı basın açıklamasında hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağının devam edeceği duyuruldu. Açıklamalarının devamında Cumhurbaşkanı Erdoğan, Haziran ayı boyunca sokağa çıkma sınırlamalarının hafta içi ve cumartesi günü akşam 22.00 ile sabah 05.00 saatleri arasında uygulanmaya devam edeceğini belirtti. Bu sınırlamalar hafta sonu ise cumartesi 22.00 ile pazartesi sabahı 05.00 arasında uygulanacak. Yani pazar günü tüm gün sokağa çıkmak yasak olacak.