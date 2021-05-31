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Hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma saatleri

31.05.2021 20:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kabine Toplantısı'nın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasına ilişkin alınan kararları açıkladı. Peki Hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma saatlerinde yeni karar ne oldu? İşte detaylar...

Hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma saatleri

Kademeli Normalleşme döneminin ardından bugün gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nda alınan kararlar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklandı. Kamuoyuna açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasına ilişkin açıklama yaptı. Bunun üzerine vatandaşlar, hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı kalktı mı? Hafta içi ve hafta sonu kısıtlama saatleri değişti mi? Hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma kısıtlama saatleri kaç oldu? sorularıyla araştırma yapmaya başladı. Merak edilen tüm soruların yanıtını haberimizde bulabilirsiniz. İşte hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma saatleri...

HAFTA İÇİ VE HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA SAATLERİ

Bugün gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı basın açıklamasında hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağının devam edeceği duyuruldu. Açıklamalarının devamında Cumhurbaşkanı Erdoğan, Haziran ayı boyunca sokağa çıkma sınırlamalarının hafta içi ve cumartesi günü akşam 22.00 ile sabah 05.00 saatleri arasında uygulanmaya devam edeceğini belirtti. Bu sınırlamalar hafta sonu ise cumartesi 22.00 ile pazartesi sabahı 05.00 arasında uygulanacak. Yani pazar günü tüm gün sokağa çıkmak yasak olacak.

Hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma saatleri

RESTORANLARIN ÇALIŞMA SAATLERİ

Salgından en çok etkilenen iş yerleri arasında olan restoran ve kafelerin çalışma saatlerinde değişikliğe gidildiği Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklandı. Söz konusu açıklamaya göre yeme-içme yerleri 07.00-21.00 saatleri arasında belirlenen kurallara göre masaya servis yapabilecek. Aynı zamanda saat 24.00'e kadar paket servise devam edecek.

Yeni normalleşme dönemine ilişkin açıklama yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Temmuz ayı için alınacak kararlarda ülkedeki vaka sayılarının ve gidişatın etkili olacağını söyledi.


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Anahtar Kelimeler:
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