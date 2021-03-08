Hafta sonları eczaneler açık mı? Eczaneler çalışıyor mu?

1 Mart 2021'de yapılan Kabine Toplantısı sonrasında ülke genelinde yeni normal adı altında normalleşme adımları atılmaya başlandı. Bu adımlar sonucunda ülke genelinde cumartesi günü uygulanan sokağa çıkma yasağı kaldırılırken yüksek ve çok yüksek riskli illerde pazar günü sokağa çıkma yasağının bir süre daha devam etmesine karar verildi. Yeni uygulama kapsamında eczanelerin çalışma durumu da belirlendi.

HAFTA SONU ECZANELER AÇIK MI?

Cumartesi günü sokağa çıkma yasağı 81 ilde kaldırılırken pazar günü uygulanan sokağa çıkma yasağının çok yüksek ve yüksek riskli illerde devam etmesine karar verildi.

İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan son genelge ile yüksek ve çok yüksek riskli illerde sokağa çıkma yasağı sırasında eczanelerin belli saatler arasında hizmet vereceği açıklandı.

HAFTA SONU ECZANE ÇALIŞMA SAATLERİ

81 ilin valiliklerine gönderilen "Sokağa Çıkma Kısıtlaması" konulu genelge kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulan kurum ve kuruluşlar belirlendi. Genelgeye göre veteriner klinikleri, eczaneler ve hayvan hastaneleri sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacak. Yani cumartesi günleri eczaneler, her zaman olduğu gibi hizmete devam edecek. Pazar günleri ise nöbetçi eczaneler hizmet verecek.