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Hafta sonu aşı yapılıyor mu? Cumartesi ve Pazar günü Covid aşısı yaptırılır mı?

17.04.2021 16:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeni tip koronavirüs (COVID-19) aşısının uygulanması işlemi ülke genelinde devam ediyor. Risk kategorisinde bulunan kişiler, öncelikli meslekler ve yaşlılar aşılanmaya devam ederken 17 Nisan itibariyle uygulanan toplam aşı sayısı da 19.947.873 oldu. Aşıyı bir an önce olup koronavirüsten korunmak isteyen vatandaşlar koronavirüs aşısının hafta sonu uygulanıp uygulanmadığını merak ediyor. Peki hafta sonu aşı yapılıyor mu? Cumartesi ve Pazar günü koronavirüs aşısı yaptırılır mı? İşte yanıtı...

Hafta sonu aşı yapılıyor mu? Cumartesi ve Pazar günü Covid aşısı yaptırılır mı?

Covid-19 aşısının uygulanması işlemine ülke genelinde devam ediliyor. Risk kategorisinde bulunan kişiler, öncelikli bazı meslekler ve ileri yaştaki kişilerin aşılanması devam ederken 17 Nisan tarihi itibariyle uygulanan toplam aşı sayısı da 19.947.873 oldu. Peki hafta sonu aşı yapılıyor mu? Cumartesi ve Pazar koronavirüs aşısı yaptırılır mı?

HAFTA SONU AŞI YAPILIYOR MU? CUMARTESİ VE PAZAR GÜNÜ KORONAVİRÜS AŞISI YAPTIRILIR MI?

Sağlık Bakanlığı, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden aşı randevusu ve aşılama süreciyle ilgili bazı bilgiler paylaşmıştı. Bakanlık, açıklamasında "COVID-19 aşısını mesai saatleri dışında ve hafta sonu da hastanelerden randevu alarak ücretsiz yaptırabilirsiniz" şeklinde konuştu.

Sağlık Bakanlığı ayrıca aşı sırasını kontrol etmek ve randevu almak için vatandaşların e-Nabız uygulamasından yararlanabileceğini hatırlattı. COVID-19 aşısını mesai saatleri haricinde ve hafta sonu da hastanelerden randevu alarak ücretsiz olarak yaptırabilirsiniz. Aşı sıranızı kontrol etmek ve randevu almak için https://enabiz.gov.tr/ adresini ziyaret edebilirsiniz.

Aşılama süreci, Koronavirüs Bilim Kurulunun oluşturmuş olduğu takvim doğrultusunda tamamlanacak. İkinci aşamada A grubunda, hizmetin sürdürülmesi amacıyla öncelikli sektörlerin çalışanları yer alıyor.

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