Hafta sonu AVM’ler açık mı? Cumartesi ve pazar AVM’ler çalışıyor mu?

Sokağa çıkma kısıtlaması uygulaması olduğu günlerde fırın, bakkal, manav, tatlıcılar, açık olacak. AVM’lerde ise aynı durum söz konusu değil. Koronavirüs salgınında vaka sayılarını düşürmek için, hafta sonu cumartesi ve pazar günleri AVM’lerle ilgili durum, bakanlığın paylaştığı genelge ile belli oldu.

HAFTA SONU CUMARTESİ VE PAZAR GÜNÜ AVM’LER AÇIK MI?

Türkiye’de uygulanan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında alınan kararlara göre; hafta sonları cumartesi ve pazar günü alışveriş merkezleri (AVM) kapalı olacak.

AVM’LER KAÇTA AÇILIYOR, KAÇTA KAPANIYOR?

AVM’ler hafta içi 10.00-20.00 saatlerinde hizmet veriyor.

HAFTA SONU MARKETLER AÇIK MI?

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgeye göre; zincir marketler hafta sonu açık olacak. Çalışma saatleri de daha önceki hafta sonu yasaklarında olduğu gibi 10:00 ila 17:00 arasında olacak. Ancak marketler, pazar günü kapalı olacak.

MARKETLER DIŞINDA AÇIK OLACAK YERLER

Genelgede "Tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak Cumartesi-Pazar günlerinde market, bakkal, kasap, manav, tatlıcılar, kuruyemişçi 10.00-17.00 saatlerinde faaliyet gösterebilecek olup, vatandaşlarımız zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak koşuluyla (engelli vatandaşlar dışında) ikametlerine en yakın bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılara gidip gelebileceklerdir" denildi.



