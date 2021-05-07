Hafta sonu çiçekçiler açık mı? Anneler gününde çiçekçiler çalışıyor mu?

Annelerine, eşlerine ve sevdiklerine çiçek almak isteyen vatandaşlar anneler gününü bekliyor. Anneler Günü sebebiyle 8-9 Mayıs yani Cumartesi ve Pazar günlerinde çiçeklerin açık olup olmadığı merak ediliyor. Peki hafta sonu çiçekçiler açık mı?

HAFTA SONU ÇİÇEKÇİLER AÇIK MI? ANNELER GÜNÜNDE ÇİÇEKÇİLER AÇIK MI?

Anneler Günü sebebiyle çiçekçi esnafı 8-9 Mayıs 2021 Cumartesi ve Pazar günleri açık olacak. Vatandaşlar 8-9 Mayıs 2021 Cumartesi ve Pazar günleri 10.00-17.00 saatleri arasında ikametlerine en yakın olan çiçekçiye giderek alışverişlerini yapabilecekler. Aynı zamanda çiçekçi esnafı bu tarihlerde, 10.00 - 24.00 saatleri arasında evlere servis şeklinde hizmet de verebilecek. Çiçekçilerin evlere servis hizmetinde görevli olarak çalışanları da sokağa çıkma kısıtlamasından muaf sayılacak.

Adana ESOB yani Adana Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Niyazi Göger, çiçekçi esnafının, Anneler günü sebebiyle hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasında kapsam dışı bırakılmasının esnaf adına oldukça mutlu edici olduğunu dile getirdi. Anneler Günü gibi özel günlerin çiçekçi esnafının en yoğun iş yaptığı dönemler olduğunu dile getiren Başkan Niyazi Göger, "Virüs salgını nedeniyle tüm sektörlerdeki esnafımız gibi çiçekçi esnafımız da zor günler yaşadı. Ancak İnanıyorum ki, Anneler Günü nedeniyle yaşanacak hareketlilik çiçekçi esnafımıza can suyu olacaktır" şeklinde konuştu.

