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Hafta sonu sokağa çıkma yasağı olan iller | Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hangi illerde sokağa çıkmak yasak?

22.04.2021 11:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

23 Nisan'ın da yaklaşmasıyla birlikte vatandaşlar 23 Nisan Cuma günü sokağa çıkma yasağı var mı sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. 23 Nisan'da yasak var mı, hafta sonu sokağa çıkma yasağı olan iller hangileri soruları merak ediliyor. İçişleri Bakanlığı 23 Nisan Genelgesi'ni yayımladı. Peki Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hangi illerde sokağa çıkmak yasak? İşte hafta sonu sokağa çıkma yasağı olan iller...

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı olan iller | Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hangi illerde sokağa çıkmak yasak?

Vatandaşlar 23 Nisan Cuma günü sokağa çıkma yasağı var mı sorusunun cevabını araştırıyor. 23 Nisan'da sokak yasağı olacak mı, hafta sonu sokağa çıkma yasağı olan iller hangileri soruları oldukça merak ediliyordu. Konuyla ilgili İçişleri Bakanlığı 23 Nisan Genelgesi'ni yayımladı. Peki Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hangi illerde sokağa çıkmak yasak?

HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLAN İLLER... CUMA, CUMARTESİ, PAZAR GÜNÜ HANGİ İLLERDE SOKAĞA ÇIKMAK YASAK?

23 Nisan sokağa çıkma yasağı var mı sorusunun yanıtı İçişleri Bakanlığı'ndan yayınlanan genelge ile belli olmuş oldu. Bakanlıktan yayımlanan genelge içerisinde yayımlanan kararlara göre; Cuma, Cumartesi, Pazar günlerinin tamamını kapsayacak sokağa çıkma kısıtlaması, 26 Nisan Pazartesi günü saat 05.00’de sona erecek. İçişleri Bakanlığı 81 il valiliğine 23 Nisan Sokağa Çıkma Kısıtlaması konulu genelge gönderdi. Genelgeye göre; 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı resmi tatil olması sebebiyle bu hafta sonuna özel sokağa çıkma kısıtlaması 22 Nisan Perşembe günü saat 19.00'da başlayacak. Buna göre kısıtlama hafta sonu 3 gün boyu sürecek.

Cuma, Cumartesi ve Pazar sokağa çıkma yasağı ülke genelinde tüm illerde olacak.
Daha önce genelge ile belirtilen “Sokağa Çıkma Kısıtlamasından Muaf Yerler ve Kişiler Listesi” de aynen geçerli olacak. Hafta sonu 10.00 ve 17.00 saatleri arasında açık olan market, kasap, bakkal, manav ve kuruyemişçi ile şehirlerarası seyahat kısıtlamasına dair usul ve esaslar 23 Nisan Cuma günü de birebir uygulanmaya devam edecek.

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sokağa çıkma yasağı koronavirüs (Covid-19)

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