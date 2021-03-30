Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı, yok mu? Hafta sonu yasak kaçta başlıyor, kaçta bitiyor?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğindeki Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı 29 Mart 2021 yani dün gerçekleşti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen toplantı, yaklaşık 4 saat sürdü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüs vaka sayısının artması sebebiyle korona tedbirlerinin arttığını açıkladı. Yeni tedbirlerden biri olarak sokağa çıkma yasağı saatleri değişti.

HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı açıklamada "Türkiyenin tamamında sokağa çıkma sınırlaması akşam 21.00 ve sabah 05.00 olarak haftanın her günü devam edecek. Kırmızı kategorideki illerde sadece pazar günü uygulanan sokağa çıkma sınırlaması artık cumartesi ve pazar günü olarak sürecektir." dedi.

HAFTA SONU YASAK HANGİ İLLERDE VAR?

Kırmızı renkli illerde cumartesi ve pazar günleri sokağa çıkma yasağı uygulanmasına karar verildi. Risk gruplarına göre iller ise şu şekilde:

ÇOK YÜKSEK RİSKLİ

Adıyaman, Aksaray, Amasya, Ankara, Antalya, Ardahan, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bartın, Bayburt, Bilecik, Bolu, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Düzce, Edirne, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Iğdır, Isparta, İstanbul, İzmir, Karabük, Karaman, Kastamonu, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, Kilis, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Mersin, Muğla, Nevşehir, Niğde, Ordu, Osmaniye, Rize, Sakarya, Samsun, Sinop, Sivas, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Yalova, Yozgat, Zonguldak,

YÜKSEK RİSKLİ İLLER

Adana, Afyonkarahisar, Ağrı, Bingöl, Burdur, Denizli, Hatay, Kahramanmaraş, Kars, Kırşehir, Manisa, Tunceli

ORTA RİSKLİ İLLER

Batman, Bitlis, Diyarbakır, Hakkari, Mardin, Muş, Siirt, Şanlıurfa, Uşak, Van

DÜŞÜK RİSKLİ İLLER

Şırnak

