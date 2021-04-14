Hafta sonu sokağa çıkmak yasak mı? Cumartesi ve Pazar kaça kadar dışarı çıkılıyor? 

Market, bakkal, manav, fırın, kuruyemişçiler, tatlı satan işletmeler, cumartesi ve pazar günü akşam saat 17:00’ye kadar çalışabilecek. Hafta içi de bunlar 18:00’e kadar açık olacak. Kısmi kapanmanın uygulandığı bu dönemlerde cumartesi ve pazar günleri belli ihtiyaçların karşılanması haricinde sokağa çıkmak yasak olacak…

SOKAĞA ÇIKMA SAATLERİNDE DEĞİŞİKLİK

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgede 12 Nisan 2021 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde alınan kararlar doğrultusunda 14 Nisan 2021’de saat 19.00’dan itibaren ülke genelini içine alacak şekilde iki haftalık kısmi kapanma kararı alındı.

Buna göre; hafta içerisinde (Salı, Pazartesi, Perşembe, Çarşamba ve Cuma) 19.00- ­05.00 saatleri arasında, hafta sonları ise Cuma günleri saat 19.00'da başlayarak, hafta sonunun tamamını kapsayacak ve Pazartesi günleri saat 05.00'de bitecek şekilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.

HAFTA SONLARI FIRINLAR AÇIK OLACAK

Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu Pazar ve Cumartesi günleri ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin yalnızca ekmek satan bayileri açık olacak. (Bu iş yerlerinde sadece ekmek ve unlu mamul satışı yapılabilecek.).