Hafta sonu sokağa çıkmak yasak mı? Cumartesi ve Pazar kaça kadar dışarı çıkılıyor? 

Market, bakkal, manav, fırın, kuruyemişçiler, tatlı satan işletmeler, cumartesi ve pazar günü akşam saat 17:00’ye kadar çalışabilecek. Hafta içi de bunlar 18:00’e kadar açık olacak. Kısmi kapanmanın uygulandığı bu dönemlerde cumartesi ve pazar günleri belli ihtiyaçların karşılanması haricinde sokağa çıkmak yasak olacak…
İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgede 12 Nisan 2021 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde alınan kararlar doğrultusunda 14 Nisan 2021’de saat 19.00’dan itibaren ülke genelini içine alacak şekilde iki haftalık kısmi kapanma kararı alındı.
Buna göre; hafta içerisinde (Salı, Pazartesi, Perşembe, Çarşamba ve Cuma) 19.00- 05.00 saatleri arasında, hafta sonları ise Cuma günleri saat 19.00'da başlayarak, hafta sonunun tamamını kapsayacak ve Pazartesi günleri saat 05.00'de bitecek şekilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.
Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu Pazar ve Cumartesi günleri ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin yalnızca ekmek satan bayileri açık olacak. (Bu iş yerlerinde sadece ekmek ve unlu mamul satışı yapılabilecek.).
65 yaş ve üzeri ile 18 yaş altında bulunanlar dışında ekmek ve unlu mamul ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak koşuluyla (engelli vatandaşlar dışında) ikametlerine yürüme mesafesinde olan fırına gidip gelebilecek.
Sokağa çıkma kısıtlamasındaki sürelere uymak için tüm işyerlerinin (istisna getirilenler dışında) çalışma saatleri hafta içi günlerde 07.00-18.00 saatleri arası olarak belirlenecek. Zincir marketler de saat 10.00'da açılacak.
Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu Cumartesi ve Pazar günleri bakkal, market, kasaplar, manav ve kuruyemişçiler 10.00-17.00 saatlerinde faaliyetlerini sürdürebilecek. 65 yaş ve üzeri ile 18 yaş altında bulunanlar dışında, zorunlu ihtiyaçlarının karşılanmasıyla sınırlı olmak ve araç kullanmamak koşuluyla (engelli vatandaşlar dışında) ikametlerine en yakın bakkal, market, kasap, manav ve kuruyemişçilere gidip gelebilecek.
Aynı saatlerde bakkal, market, kasap, manav, online sipariş firmaları ve kuruyemişçiler evlere/adrese servis şeklinde de satış yapabilecek.
Hafta içi günlerde; 65 yaş ve üzeri vatandaşlar, 10.00-14.00, 18 yaş altı gençler ve çocuklar da 14.00-18.00 saatlerinde sokağa çıkabilecektir. Bu saatler haricinde sokağa çıkmayacaklar. Hafta içi/hafta sonu ayrımı olmadan 65 yaş ve üzeri vatandaşlar ile 18 yaş altı gençler ve çocuklar şehir içi toplu ulaşım araçlarını (metrobüs, metro, minibüs, otobüs, dolmuş vb.) kullanmalarına müsaade edilmeyecek.