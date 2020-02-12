Haftada 3 gün uykusuz kalmak beyni yaşlandırıyor!

Farklı nedenlerle sürekli olarak haftada üç gün ve üzerinde yeteri kadar uyuyamayan kişilerin beyin fonksiyonlarını, duygu durumlarını ve bağışıklık sistemlerini önemli ölçüde riske attığı açıklandı. Haftanın 3 gününün 6 saatten az uyunarak geçirildiği 1 ayın kişide bilinç bozuklukları, Alzheimer, enfeksiyonel hastalıklar, hipertansiyon, kanser, diyabet ve kalp hastalıklarına yatkınlığı artırdığına dikkat çeken Dr. Sinan Akkurt, “24 saat uykusuz kalan bir kişide yasal alkol limitinin üzerinde dikkat eksikliği ortaya çıkar.” dedi. Dr. Akkurt, uyku bozukluklarının mutlaka tedavi edilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Dr. Sinan Akkurt düzenli ve kaliteli uykunun insan sağlığı üzerinde beslenme kadar belirleyici bir etken olduğuna dikkat çekti. Strese ve travmaya bağlı olarak geçici uykusuzluklar yaşanabileceğini, ancak bir ay ve daha uzun süreli kronikleşen uyku sorununun bir hastalık olarak tanımlandığını kaydeden Dr. Sinan Akkurt, “insomnia” adı verilen “uykusuzluk hastalığı”nın tedavi edilmemesi durumunda başka pek çok hastalığı tetikleyebileceğine işaret etti. Kronik uykusuzluğun yaygın bir şikayet olmasına karşın çoğunlukla ciddiye alınmadığını söyleyen Dr. Sinan Akkurt, bunun özellikle beyni erken yaşlandıran, Alzheimer ve Parkinson gibi hastalıklara davetiye çıkaran bir durum olduğunu vurguladı. Dr. Akkurt, “Uykusuzluk hastalığı olan kişi yorgun hissetmesine karşın uykuya dalmada sorun yaşar. Gece uykusu çok defa bölünür ve sabah da erken kalkabilir. Uyandığında da kendini dinlenmiş hissedemez. Gergin bir ruh haline odaklanma ve öğrenme güçlüğü eşlik edebilir. Bu sorunu geçiştirmek yerine doktora başvurmak gerekir. Çünkü kronik uykusuzluk trafikte kaza yapmadan pek çok hastalığa zemin hazırlamaya uzanan kapsamlı bir risk tablosuna sahiptir.” dedi.