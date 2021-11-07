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  4. Hafter'den dikkat çeken hamle! Oğlunu gizlice İsrail'e görüşmeye gönderdi

Hafter'den dikkat çeken hamle! Oğlunu gizlice İsrail'e görüşmeye gönderdi

07.11.2021 22:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Libya'nın doğusundaki gayrimeşru güçlerin lideri Halife Hafter'in oğlu Saddam Hafter'in Tel Aviv'e gizli bir ziyarette bulunduğu ve babasından, İsrailli yetkililere İsrail ile Libya arasında gelecekte diplomatik ilişkiler kurmayı amaçlayan bir mesaj ilettiği bildirildi.

Hafter'den dikkat çeken hamle! Oğlunu gizlice İsrail'e görüşmeye gönderdi

Haaretz gazetesinde yer alan haberde, Saddam Hafter'in 1 Kasım'da İsrail'e geldiği ve babasının, Libya ile İsrail arasında gelecekte diplomatik ilişkiler kurulması karşılığında İsrail'den askeri ve siyasi yardım talep eden mesajını İsrailli yetkililere ilettiği belirtildi.

BİR İŞ ADAMININ ÖZEL UÇAĞIYLA İSRAİL'E GİTTİ

Haberde, oğul Hafter'in babasına yakın bir iş adamının özel uçağıyla Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Dubai kentinden başkent Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanına geldiğine dikkat çekilerek, Hafter'in Tel Aviv’de bir buçuk saat süren gizli ziyaretinde İsrailli güvenlik yetkilileriyle görüştüğü vurgulandı.

GÖRÜŞME DETAYLARINA YER VERİLMEDİ

Saddam Hafter'in görüşmesine ilişkin daha fazla ayrıntıya yer verilmeyen haberde, söz konusu ziyaretin Libya'da 24 Aralık'ta yapılması planlanan cumhurbaşkanı seçimiyle bağlantılı olabileceğine işaret edildi.

Haberde, Halife Hafter'in daha önce de farklı ülkelerde İsrail dış istihbarat servisi Mossad yetkilileriyle çeşitli görüşmeler yaptığı hatırlatıldı.

İsrail Kamu Yayın Kuruluşu KAN’ın muhabiri Itay Blumental, 1 Kasım'da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Hafter'e yakınlığıyla bilinen ve adını vermediği bir iş adamına ait özel uçağın Tel Aviv'e ineceğini belirtmişti. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
İsrail Libya
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