TRABLUS (AA) - Libya'nın doğusundaki silahlı lider Halife Hafter'e bağlı güçler, Trablus'un güneyinde düşürdüklerini iddia ettikleri Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) ait savaş uçağının Portekizli pilotunun sorgulandığını öne sürdü.

Hafter'e bağlı Batı Bölgesi Operasyon Odası'nın sosyal paylaşım hesabında yer alan operasyon birimi komutanlarından Tuğgeneral Abdusselam el-Hasi'nin açıklamasında, Trablus'un güneyinde düşürülen uluslararası meşruiyete sahip UMH'ya ait savaş uçağının pilotunun teslim alındığı kaydedildi.

Hasi, "UMH safında paralı asker olarak çalışan pilotun Portekiz uyruklu olduğunu, sağlık durumunun iyi olduğunu ve sorgusunun devam ettiğini" savundu.

Hasi, sosyal medya hesabından, Portekizli pilot olduğunu iddia ettiği yaralı bir kişiyle fotoğrafını paylaştı.

-UMH'dan yalanlama

Portekiz'den konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmazken, UMH'ya bağlı güçler kendilerine ait herhangi bir uçağın düşürüldüğü iddialarını yalanladı.

UMH'ya bağlı birliklerin sözcüsü Muhammed Kanunu da konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Hafter'e bağlı medyanın, UMH Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz es-Serrac'ın Avrupa turunu karalamaya çalıştığına işaret etti.