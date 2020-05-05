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  4. Hafter milislerine ağır darbe! Vatiyye Hava Üssü tamamen kuşatıldı

Hafter milislerine ağır darbe! Vatiyye Hava Üssü tamamen kuşatıldı

DÜNYA HABERLERİ  | 05.05.2020 22:12 | Son Güncelleme

Libya ordusu, başkent Trablus’un güneybatısında yer alan Vatiyye Hava Üssü'nü tamamen kuşatarak kullanılamaz hale getirdi.

Hafter milislerine ağır darbe! Vatiyye Hava Üssü tamamen kuşatıldı

Libya hükümetine bağlı Öfke Volkanı Operasyonu resmi sözcüsü Mustafa el-Mecei, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Libya ordusunun üssü dört taraftan kuşatma altına alarak, tehdit olmaktan çıkardığını söyledi.

Üssü ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter’e bağlı milislerin işgalinden kurtarmak için bu sabah başlatılan operasyonda büyük gelişme katettiklerini aktaran Mecei, operasyonun planlandığı üzere devam ettiğini kaydetti.

VATİYYE'DE ŞEHİTLER VAR

El-Cefra Hava Üssü’nden kalkan Birleşik Arap Emirlikleri’ne (BAE) ait SİHA’ların hava saldırısı düzenlediğini ifade eden Mecei, "Vatiyye operasyonu esnasında bazı askerlerimiz şehit oldu." dedi.

Şehit sayısı hakkında bilgi vermeyen Mecei, üssün halen hizmet dışı olduğu ve Hafter milisleri tarafından kullanılamadığını vurguladı.

Libya ordusu, "Barış Fırtınası" operasyonunun başlatıldığı 25 Mart’ta da Vatiyye’ye operasyon düzenlemiş, üste kontrolü ele geçirdiklerini açıklamış ancak daha sonra' çekilmek zorunda kalmıştı. (AA)

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