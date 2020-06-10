Hafter nerede: Libyalı generalin yeriyle ilgili hangi iddialar ortaya atıldı, kim hangi açıklamaları yaptı?

Libya'nın doğusunu kontrol altında tutan Libya Ulusal Ordusu'nun komutanı General Halife Hafter'in son dönemde başta Trablus civarındaki noktalar olmak üzere bazı kritik yerleri kaybetmesinin ardından bu hafta içerisinde başka bir ülkeye gittiği yönünde bazı iddialar ortaya atıldı.

Ancak Almanya'nın Libya Büyükelçisi Oliver Owcza, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla Hafter ile bugün bir araya geldiğini duyurdu ve görüşmeden bir fotoğraf paylaştı.

Owcza, "General Hafter ile bugün yaptığımız toplantıda, askeri çatışmaların devam etmesinden ve bunun sivil halk üzerindeki endişe verici etkilerinden duyduğum kaygıyı dile getirdim. 5+5 formatında yapılan görüşmelerin güvenilir bir ateşkesin sağlanmasına ve buna bağlı olarak yapısal güvenlik kaygılarının giderilmesine yönelik yapıcı bir şekilde yeniden başlatılmasına teşvik ettim" dedi.

https://twitter.com/GermanAmbLBY/status/1270725346657091590

Büyükelçi'nin bahsettiği ve geçtiğimiz aylarda üzerinde mutabık kalınan 5+5 formatında, Libya'da savaşın iki tarafının beşer temsilciyle masaya oturarak, ateşkes koşullarını belirlemek amacıyla görüşmelere başlaması öngörülüyor. Bu hafta içerisinde tarafların ateşkes görüşmelerine yeniden başlamayı kabul ettikleri açıklanmıştı.