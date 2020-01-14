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  4. Hafter, Trablus'a saldırı için takviye güç yığıyor

Hafter, Trablus'a saldırı için takviye güç yığıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.01.2020 14:54 | Son Güncelleme

Hafter, Trablus'a saldırı için takviye güç yığıyor

TRABLUS (AA) - Libya'nın doğusundaki gayri meşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'in, başkent Trablus'a saldırmak için kentin güneydoğusundaki Terhune'ye takviye güç yığınağı yaptığı bildirildi.

Birleşmiş Milletler nezdindeki meşru Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne bağlı askeri kaynaklardan alınan bilgiye göre, Hafter milislerinin, Trablus'un güneydoğusunda, merkez karargah olarak kullandıkları Terhune kentine, Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) ait zırhlı araçlar ve topların ulaştığı gözlemlendi.

Kaynaklar, Hafter'in ateşkesi kabul etmesinden sonra da, kendisine verilen desteğin kesilmediğini, bunun da Hafter'in ateşkesi, "yeniden pozisyon almak için kabul ettiğini ortaya koyduğunu" söyledi.

Türkiye ve Rusya'nın ortak girişimiyle hazırlanan ateşkes anlaşması, UMH tarafından Moskova'da imzalanmıştı. Hafter tarafı ise metindeki maddeleri düşünmek ve istişare etmek için 1 gün süre istemişti. Rusya Dışişleri Bakanlığı, bu sabah saatlerinde, Hafter’in anlaşmayı imzalamadan Moskova'dan ayrıldığını duyurmuştu.

Hafter'in Libya'ya ulaştığına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmazken, askeri, siyasi ve mali olarak kendisine destek veren Mısır veya Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) gittiği iddia edildi.

Türkiye ile Rusya'nın Libya'daki taraflara çatışmalara son vermek, insani yardımları halka ulaştırmak için sunduğu ateşkes önerisi, aynı zamanda ülkedeki sorunların yalnızca Libyalılar arasındaki diyalog yoluyla çözülmesini içeriyordu.

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Anahtar Kelimeler:
General Halife Hafter Libya saldırı hazırlığı Trablus

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