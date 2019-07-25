HABER

Hafter'den "Trablus'ta zafer yakın" açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.07.2019 01:00 | Son Güncelleme

General Halife Hafter: "Zaferi kazanmamız yakın. Bütün Libyalıların kurtulma zamanı geldi. Ordu da halk da Trablus'ta zafer bayrağını dalgalandıracak"

TRABLUS (AA) - Libya'nın doğusundaki silahlı güçlerin lideri Halife Hafter, başkent Trablus'ta yakında zafer kazanacaklarını söyledi.

General Hafter, Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan'da verdiği saldırı emrinden bu yana pek çok yenilgi almasına rağmen liderlik ettiği güçlerin zafer kazanmasının yakın olduğunu iddia etti.

Hafter, Bingazi'deki Er-Racme bölgesinde bulunan komuta merkezinde yaptığı açıklamada, "Zaferi kazanmamız yakın. Bütün Libyalıların kurtulma zamanı geldi. Ordu da halk da Trablus'ta zafer bayrağını dalgalandıracak." dedi.

Hafter güçleri, Trablus saldırılarının başlamasından bu yana 110 günü aşkın bir zaman geçmiş olmasına rağmen gerçek anlamda bir ilerleme katedemezken, son dönemde de Giryan kentinin kaybedilmesi gibi pek çok başarısızlık da yaşadı.

Halife Hafter, başkent Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan'da saldırı emri vermiş, bunun üzerine uluslararası meşruiyete sahip Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) birlikleri de "Burkan el-Gadab" operasyonunu başlatmıştı.

Hafter birlikleri, haziran ayı sonunda harekat ve ikmal merkezi olarak kullandıkları kritik Giryan kentini de kaybetmişti.

Aracını satmak için notere gidince şaşkına döndüAracını satmak için notere gidince şaşkına döndü
Osmaniye’de 3.7 büyüklüğünde depremOsmaniye’de 3.7 büyüklüğünde deprem
Gaziantep'te geri dönüşüm deposunda yangınGaziantep'te geri dönüşüm deposunda yangın
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Halife Hafter Trablus

En Çok Okunan Haberler

Çin Savunma Bakanlığı'ndan kritik açıklama

Çin Savunma Bakanlığı'ndan kritik açıklama

Kayseri'de bulundu: Fil, zürafa, at ve gergedanlara ait...

Kayseri'de bulundu: Fil, zürafa, at ve gergedanlara ait...

Danslardan sonra mayolu pozuyla dikkat çekti

Danslardan sonra mayolu pozuyla dikkat çekti

'Selülit yok' demek için bacaklarını açtı

'Selülit yok' demek için bacaklarını açtı

Ankara'da diplomata silahlı saldırı!

Ankara'da diplomata silahlı saldırı!

Mahkemeden Esenler Otogarı kararı!

Mahkemeden Esenler Otogarı kararı!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Mahkemeden Esenler Otogarı kararı!

Mahkemeden Esenler Otogarı kararı!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Ankara'da 'avcı kız' operasyonu!

Ankara'da 'avcı kız' operasyonu!

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Görevden alındılar!

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Görevden alındılar!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Osmaniye’de 3.7 büyüklüğünde deprem

Osmaniye’de 3.7 büyüklüğünde deprem

Gaziantep'te geri dönüşüm deposunda yangın

Gaziantep'te geri dönüşüm deposunda yangın

24 Temmuz 2019 Sayısal Loto Çekiliş sonuçları

24 Temmuz 2019 Sayısal Loto Çekiliş sonuçları

24 Temmuz 2019 Şans Topu çekiliş sonuçları

24 Temmuz 2019 Şans Topu çekiliş sonuçları

Son dakika: Ankara’da Belarus Müsteşarı Alexander Poganshev'e silahlı saldırı!

Ankara'da diplomata silahlı saldırı!

Meteoroloji illeri sıraladı ve uyardı!

Meteoroloji uyardı: Kuvvetli geliyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.